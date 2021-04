Doze caminhões novos são integrados à frota da coleta de lixo

Cidade limpa é sinônimo de caminhões rodando pelas ruas recolhendo todo lixo. Para garantir que a coleta de lixo orgânico continue sendo feita de forma organizada e efetiva, 12 novos caminhões compactadores foram integrados à frota. Os veículos chegaram entre fevereiro e março e vão substituir os que estão rodando há mais de quatro anos.

Coleta de lixo

Conduzir o veículo com segurança e ficar de olho em tudo que está nas lixeiras e nas calçadas é a tarefa do motorista Robson Aparecido Alves, 54 anos. Ele está feliz em dirigir um dos novos caminhões que chegaram. “Ter mais conforto e segurança no trabalho é excelente”. Robson está na função de motorista há 22 anos e, experiente, sabe bem o quanto é bom conduzir os colegas de trabalho, os coletores, de carro novo. “Bem melhor, sem comparação”.

Os novos veículos têm capacidade para 15 e 19 metros cúbicos de lixo, o que equivale 9 e 14 toneladas respectivamente. A frota que recolhe 16 mil toneladas de lixo orgânico por mês tem 24 caminhões. Cada um deles roda cerca de 60 quilômetros por dia. O serviço é feito de segunda a sábado, das 6h à meia noite. Aos domingos é feito o recolhimento de todo lixo gerado pelas feiras.

Prefeitura de São José dos Campos

A população de São José está satisfeita com a coleta realizada na cidade. A última pesquisa divulgada pelo Instituto Indsat, referente ao último trimestre de 2020, mostra que o serviço é considerado o melhor, entre 16 serviços prestados pela Prefeitura de São José dos Campos.

Coleta de lixo orgânico é um dos serviços mais elogiados pela população de S. José – Foto: Claudio Vieira/PMSJC