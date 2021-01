“Doutores Palhaços” do Vale viram documentário

2021 iniciou com muito trabalho, arte, cultura e, é claro, bom humor para o cineasta Eduardo Spinelli. Ele já começou a escrever o roteiro do seu primeiro documentário, “Minha Vida é uma Piada – A história dos doutores palhaços do Vale”, sobre a vida das pessoas que trabalham voluntariamente em hospitais.

“Minha Vida é uma Piada – A história dos doutores palhaços do Vale”

Spinelli irá codirigir o filme com o cineasta Fabio Alba, sócio da Oversonic Music, estúdio responsável pela produção do filme. O projeto, um minidocumentário, foi contemplado pelo Edital da Fundação Cultural Cassiano Ricardo (FCCR) e será realizado com apoio da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural.

“Doutores Palhaços”

“O Vale do Paraíba conta com muitos doutores em ‘besteirologia’ e é muito atuante nesse tipo de trabalho social. Mas muita gente não conhece o trabalho dessas pessoas. Esse doc será uma forma de homenagear e valorizar os artistas, além de registrar e preservar esse patrimônio histórico e cultural tão importante e valioso para a nossa região”, conta Spinelli.

As filmagens começarão no final de janeiro e a previsão de lançamento do curta-metragem é março de 2021.