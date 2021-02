Dose dupla de “Miragens na Caixa” promove integração entre teatro lambe-lambe e LIBRAS

O projeto Miragens na Caixa, de teatro lambe-lambe, fará duas sessões online de seus quatro-mini espetáculos, inspirados na cultura tropeira paulista, com elementos futuristas, às 19h e às 19h30, do próximo sábado, 27, pelo YouTube. A novidade é o lançamento da versão com Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), às 19h30, que resulta em uma combinação inédita na região, possível com a adaptação da produção, idealizada para espaços abertos e públicos, para as plataformas digitais, por conta das medidas restritivas adotadas pelas cidades paulistas para barrar o avanço da Covid-19.

Originalmente, a apresentação seria presencial, em Natividade da Serra, porém, dado o contexto de pandemia, o projeto volta apostar no segmento online, levando o encanto do teatro de miniaturas para além dos limites geográficos do município. O público poderá assistir a ambas as sessões de qualquer computador ou mobile conectado à internet.

Para todos

Aliás, a missão de transpor barreiras de comunicação pelo caminho está presente desde a concepção do projeto, a começar pelas “falas” das histórias contadas dentro das caixas cênicas, em gramelot (ou gramelô), que é uma língua inventada, interpretativa e, por que não (?), inesperada, já que permite a cada espectador ter uma compreensão própria das histórias, de acordo com o repertório e vivências de cada um. Assim, a LIBRAS, com interpretação de Marta Filomena Paiva, estará presente nos trechos em que o português é falado, permitindo que ouvintes e pessoas com deficiência auditiva ou surdas tenham a mesma experiência de interpretação.

Cultura e folclore

Para conduzir o espectador nessa viagem visual e sonora, os atores (Cibele Tomaz, Ricardo Salem, Talita Carolina e Vivian Rau) contam com outros elementos como trilha sonora (de Beto Quadros), iluminação (Rachid Severino), fotografia (Melissa Rahal) e, claro, cenário e criação/ manipulação de bonecos para transmitir suas mensagens que referenciam símbolos da cultura e folclore paulista, presentes no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Vale Histórico, ao longo dos ciclos do ouro e do café até os dias atuais.

As exibições de “Mãe D’Água”, “Histórias de Pescador”, “Procissão das Almas” e “Viagem a Marte” serão feitas a partir do canal Produção GTI, do Grupo Teatro do Imprevisto, de São José dos Campos, um dos realizadores da iniciativa, ao lado do grupo Boneco Vivo e Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, por meio do Programa de Ação Cultural (Proac).

Ficha técnica resumida:

Direção artística: Tiago Almeida e Iasmim Marques. Direção musical: Beto Quadros. Criação de Bonecos/Elenco: Eliane Pereira, Cibele Tomaz, Ricardo Salem, Talita Carolina e Vivian Rau. Iluminador: Rachid Ramos. Figurinista e aderecista: Ivani Melo. Fotógrafa e videomaker: Melissa Rahal. Produção executiva: Ricardo Salem.

Miragens na Caixa – Teatro Lambe-Lambe

Dia 27/02 – sessões às 19h e 19h30 (com LIBRAS).

Exibições pelo canal do Grupo Teatro do Imprevisto:

https://www.youtube.com/user/ProducaoGTI

Mais informações nas redes sociais do projeto: grupoteatrodoimprevisto (Instagram) e https://www.facebook.com/grupoteatrodoimprevisto