Doria oficializa candidatura às prévias do PSDB

Governador enaltece a democracia interna do partido e afirma que “espírito é de pacificação”

Com 20 anos de história em um único partido, o PSDB, o Governador de São Paulo, João Doria, foi o primeiro a se inscrever oficialmente nas prévias do partido – que definirá, em novembro, o candidato tucano à Presidência da República. O ato ocorreu em reunião nesta segunda-feira (21) na sede do PSDB em Brasília.

Na ocasião, João Doria leu uma carta de duas páginas entregue ao presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, presente na solenidade, que deu como formalizada a pré-candidatura do tucano.

João Doria

“É com orgulho, humildade e senso de dever público que registro minha candidatura. Sou filho da democracia. (…) Sou filho das prévias”, registrou Doria, para quem o sistema tucano de escolha através do voto dos filiados é “exemplo de democracia”.

“Acredito no PSDB, o partido do Plano Real e da Vacina, e acredito no Brasil. No PSDB da vitória. Unidos venceremos a corrupção e a incompetência. Venceremos as trevas e o negacionismo. Vamos juntos unir o Brasil e os brasileiros”, disse Doria, afirmando também que entre os colegas tucanos “o espírito é de pacificação”.

PSDB

O governador reafirmou que o PSDB terá “o candidato da melhor via” e que o vencedor das prévias terá “legitimidade” para junto com Bruno Araújo, reunir os tucanos e dialogar com os demais partidos “que desejam caminhar distantes dos extremismos de direita e de esquerda”.



“E é nessa linha que os candidatos do PSDB estão alinhados, a direção é a mesma, de defesa da democracia, imprensa livre, defesa da proteção social, geração de empregos”, resumiu Doria.

O tucano reafirmou que não há racha, nem divisão do partido, mas uma disputa saudável. “Será uma disputa sem fraturas. Foi assim em 2016, em 2018, e será assim em 2022″, complementou.

Na carta, o governador se compromete a resgatar o orgulho do brasileiro. “Trabalharemos por um Brasil mais digno e justo, que recupere seu prestígio internacional e atue na vanguarda do processo civilizatório. Vamos resgatar o orgulho de sermos brasileiros e dos nossos valores”.

Presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo

Presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo falou da “alegria e satisfação” de receber Doria em Brasília. Fez questão de ressaltar, entre as qualidades do governador tucano como gestor, a iniciativa de buscar a primeira vacina contra a covid-19 aplicada no país. “Independentemente da gestão, das qualidades da sua gestão, partiu da sua iniciativa política ter sido o maior responsável (pela vacina) e fazer o Governo Federal levantar da cadeira e garantir vacinas aos brasileiros. É uma satisfação ter, hoje, o governador aqui”, discursou o presidente nacional do PSDB.





Estavam presentes na solenidade, o senador Izalci Lucas, a deputada federal Bruna Furlan, Antônio Imbassahy, secretário do Escritório de Representação do Governo de São Paulo em Brasília, o presidente do PSDB-SP, Marco Vinholi, o presidente do Diretório do PSDB-SP, Fernando Alfredo, o coordenador geral da campanha das prévias, Wilson Pedroso, e os prefeitos Orlando Morando (São Bernardo do Campo) e Duarte Nogueira (Ribeirão Preto).

VACINA

Em entrevista coletiva, indagado sobre a Coronavac, o governador João Doria afirmou que a população brasileira saberá “reconhecer” no tempo certo os esforços do Governo de São Paulo pelo desenvolvimento da primeira vacina do Brasil, feita no Instituto Butantan. “Isso se dará com o tempo. A medida que vamos avançando no processo de vacinação e retomarmos à normalidade, a vacinação (iniciada em São Paulo) será lembrada”, disse Doria. O governador lembrou também que as pessoas só começam a pensar em eleição no ano que vem. O dirigente também disse estar “confiante na maturidade do PSDB”. “Temos homens públicos maduros e estou confiante de que vamos sair unidos desse processo de prévias”, concluiu Araújo.

PRÉVIAS E APOIO

Logo após o ato de inscrição nas prévias, o Governador João Doria foi recebido em almoço na casa do Senador pelo Distrito Federal, Izalci Lucas. Durante o encontro, que contou com empresários e membros do partido, Izalci fez questão de declarar publicamente seu apoio a Doria: “Conversei com a militância, com todos os órgãos do PSDB do DF e não tem candidato melhor do que você para presidir esse país. Estamos 100% fechados com Doria no Distrito Federal”, afirmou o senador tucano, líder do PSDB no Senado e presidente do partido no DF.





Prévias do PSDB

As prévias do PSDB estão marcadas para o dia 21 de novembro, quando 1,3 milhão de filiados estão habilitados a votar. Em caso de segundo turno, está marcado para 28 de novembro. Dentre eles, 4000 vereadores, cerca de 500 prefeitos e vice-prefeitos, 100 deputados estaduais, 33 federais, 7 senadores, um ex-presidente da República. Voto via aplicativo desenvolvido exclusivamente pelo PSDB, com reconhecimento facial.