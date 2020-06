Doria acompanha triagem de 650 novos respiradores importados

Governador presencia checagem de equipamentos importados da Turquia; aparelhos vão equipar hospitais com pacientes COVID-19

O Governador João Doria acompanhou na tarde deste domingo (7) a fase de testes de mais 650 respiradores importados que serão usados no tratamento de pacientes graves infectados pelo coronavírus. Os equipamentos vieram da Turquia e serão encaminhados para hospitais que tratam pacientes com COVID-19 a partir desta semana.

“São respiradores que estão salvando vidas e permitindo uma trajetória vitoriosa do Governo de São Paulo sobre o coronavírus”, declarou o Governador. “São estes respiradores que permitem que as UTIs tenham redução de ocupação e uma condição mais adequada de atendimento. Com isso, estamos salvando mais vidas e proporcionando mais oportunidade para aqueles que, infelizmente, são contaminados pelo coronavírus”, acrescentou.

Governador João Doria

Doria acompanhou os testes e a calibragem de parte dos respiradores em um espaço no Centro de Convenção Rebouças, que integra o complexo do Hospital das Clínicas da USP.

Respiradores

“Aqui é feito o recebimento dos respiradores que são encaminhados já calibrados e montados para os hospitais públicos municipais e estaduais. Até o dia 15 de junho, nós teremos cerca de 2 mil respiradores que terão passado por essa estrutura que faz a calibragem, rechecagem, identificação patrimonial e logística de entrega nos hospitais”, afirmou.

Os respiradores do modelo Biyovent desembarcaram no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, na última sexta (5). O lote faz parte de uma importação de 1,5 mil unidades da Turquia, dos quais 850 já chegaram ao país — 200 deles já estão instalados em hospitais que atendem pacientes graves de COVID-19.Os equipamentos turcos foram adquiridos pela Fundação Butantan e doados ao Governo do Estado para o enfrentamento da pandemia. Os respiradores são essenciais para a criação de novos leitos de terapia intensiva.

Nas últimas semanas, o Estado também já havia recebido outras 283 unidades de uma compra da China e outros 60 de um fornecedor nacional. A pasta também recebeu equipamentos de UTI e transporte vindos do Ministério da Saúde.

COVID-19

Até este domingo, a Secretaria de Estado da Saúde já entregou 977 respiradores, que foram distribuídos para 39 unidades hospitalares de 20 municípios. A pasta também equipou 50 ambulâncias com suporte para pacientes graves.

Foto: Governo do Estado de São Paulo