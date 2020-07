Domingo foi dia de sanitização no Calçadão e Mercado

Para proteger comerciantes e clientes contra a contaminação pelo novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, servidores da Prefeitura de São José dos Campos fizeram nesse domingo (5) a limpeza geral e sanitização do Calçadão da Rua 7 de Setembro e das travessas laterais do Mercado Municipal.

COVID-19

O serviço foi feito por uma equipe da Secretaria de Manutenção da Cidade entre 7h30 e 14h. A última lavagem nesses locais havia sido realizada no início de abril. A higienização incluiu a aplicação de um produto para desinfecção de ambientes e superfícies, o mesmo utilizado em lavagens externas de hospitais, unidades básicas de saúde e pontos de ônibus.

O Calçadão e as travessas do Mercado Municipal são uma das principais áreas de comércio da cidade. A retomada das atividades comerciais em São José dos Campos ocorreu no dia 1° de junho, após liberação pelo Plano São Paulo, de responsabilidade do Governo do Estado.

Mercado Municipal

Foto: Claudio Vieira/PMSJC

Calçadão

Foto: Claudio Vieira/PMSJC

Paço e Procon

No sábado (6), uma equipe da Urbam (Urbanizadora Municipal), sob a coordenação da Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças da Prefeitura, realizou a desinfecção dos prédios do Paço Municipal e anexos e do Procon, além da área externa da Medicina do Trabalho, todos na região central da cidade.

Sanitização

A sanitização envolveu a aplicação de produto químico à base de quaternário de amônio, classificado como de quinta geração para o combate ao novo coronavírus.

Outros locais públicos também têm recebido o benefício. Desde o final de maio, têm sido higienizados os prédios de todas as escolas municipais, além da sede da Secretaria de Educação e Cidadania, bibliotecas, Museu Interativo de Ciências, galpão da merenda escolar, Cefe (Centro de Formação do Educador) e Cedemp (Centro de Educação Empreendedora).

Urbam

Diariamente, a Urbam também realiza a desinfecção de hospitais públicos e privados, unidades básicas de saúde, Casas do Idoso e pontos de ônibus, além dos cemitérios municipais e velórios. A lavagem em locais externos é feita por meio de caminhão pipa com pulverizador motorizado contendo o produto químico.

Prefeitura de São José dos Campos

Acompanhe os números da pandemia no município através dos boletins epidemiológicos diários publicados no site www.sjc.sp.gov.br. A Prefeitura de São José dos Campos mantém a recomendação de uso de máscara e álcool gel na prevenção contra a doença. Também alerta para que a população evite aglomerações e só saia de casa em caso de necessidade.