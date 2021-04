DOIS RIOS, UMA MULHER E UM LIVRO,TEMPOS TCHAPEQUARA REGISTRA A VIDA ENTRE OS RIOS CUIABÁ E PARAÍBA DO SUL

As águas da vida em um livro. É assim que o projeto “Tempos Tchapequara” de Meire Pedroso irá falar dos Rios Cuiabá e Paraíba do Sul. Com lançamento marcado para o dia 30 de abril às 20h pelo Facebook na página do Ponto de Cultura Mistura da Raça, o projeto é realizado com recursos do Fundo Municipal de Cultura de São José dos Campos e realizará cinco saraus literários e um minidoc com a participação de músicos, poetas, atores e grupos de cultura popular. Toda programação é gratuita e será transmitida online.

Escrito por Meire Pedroso, “Tempos Tchapequara” foca a memória afetiva de uma mulher e sua trajetória das margens do Rio Cuiabá para as margens do Rio Paraíba do Sul. Meire tem uma conexão forte com sua ancestralidade indígena e africana, por isso pontua sua história entre os rios como fonte de transformação e renascimento, em trânsito com a cultura desses povos. A obra parte do feminino e expressa suas sensações e lembranças, criando um percurso com textos e poemas que resultam em paisagens sonoras sobre a fauna e a flora dos rios e suas nascentes. “Desejo incitar os leitores a pensar sobre a condição humana através de uma narrativa poética em conexão com o desejo de ver, ouvir e sentir as palavras. Será um livro para jovens e adultos, que desejam compreender as histórias como se fosse parte delas”, explica Meire Pedroso.

LIVRO E AUDIOLIVRO: “Tempos Tchapequara” será lançado no dia 30 de abril às 20h em live com a participação do Ponto de Cultura “Jongo Mistura da Raça”. A tiragem impressa contará com 100 exemplares confeccionados artesanalmente pelas mãos de Thaylla Barros, artista e ilustradora do projeto. Essa tiragem especial será sorteada ao público nos meses de abril e maio em Saraus Artísticos online. A editora Patuá também irá imprimir 500 exemplares dos quais parte serão doados para as escolas públicas em que a autora trabalhou como professora de história, um parte para espaços independentes e uma tiragem de 60 exemplares para a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, conforme previsto no Edital de Obra Literária.

Concomitantemente, será lançado o Audiolivro no Canal Tcvhapequara no youtube. Além da autora, a gravação contou com participação dos poetas Beatriz Galvão e George Furlan, do musico Leo mandi e da atriz Vivian Rau.

SARAU e MINIDOC: De 08 a 29 de maio o projeto promoverá Saraus com artistas e participação de professores da rede municipal e estadual, com intervenções poéticas, apresentações musicais e performances com foco na cultura popular. Nessa programação o público poderá conferir o lançamento de um minidoc sobre o processo de criação e difusão do livro “Tempos Tchapequara” e conferir os bastidores de criação e gravação. As apresentações acontecerão em formato de live ao vivo, pelo zoom, facebook e instagram nos canais oficinais do projeto.

TEMPOS TCHAPEQUARA

LANÇAMENTO OFICIAL – 30 de abril – 20h –Live Facebook

www.fb.com/pontodeculturajongomisturadaraca

Tema: Terra – Ponto de cultura Jongo Mistura da raça.

Convidados: Coletivo Ialodê (bárbara Miranda, Ingrid de Sá, Luciana Brauna, Luciene Gi) e Grupo de jongo Mistura da Raça

08 de maio – 20h – Live Zoom

Tema: AR – Cia de Teatro Velhus Novatus

Convidados: Beth Brait, Luiz Carlos Laranjeira, Raoni Ricci.

15 de maio – 20h – Live Instagram

Tema: Criação – Equipe Tchapequara

Convidados: Bete Bino, George Furlam, Beatriz Galvão, Edson Cavalcante, Thaylla Barros, Ricardo Salem, Andrei Gonçalves, Tupi, Vivian Rau e Leo mandi

21 de maio – 20h – Live Facebook

Tema: Água – Cia Cultural Bola de Meia

Convidados: Beatriz Galvão, George Furlan, Jacqueline Baumgratz, Léo Mandi.

29 de maio – 20h – Live Zoom

Tema: Fogo – Coletivo de professores

Convidados especiais: professores da rede municipal e estadual que compõe o grupo “Resistência”

21/06/2021- 20H- Encontro no ZOOM com link do vídeo no Canal Tchapequara do Youtube

Lançamento do minidoc Tempos Tchapequara

https://www.youtube.com/user/MsMeiroca

https://www.facebook.com/tchapequara

Foto: Divulgação