Documento do Carro 100% Digital além de fácil de usar é seguro

Com as novas funcionalidades, CRLV, além de estar disponível no celular, pode ser impresso em casa, e qualquer pessoa pode verificar se é autêntico

O documento do carro sempre foi emitido em papel especial, sujeito à perda, ao roubo, à deterioração e, claro, ao esquecimento: quantas vezes uma pessoa pegou a chave de um veículo mas não seu documento, correndo o risco de ser multada somente por não portar esse papel?

Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV)

Agora, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) é completamente digital. Não é mais preciso ir até o Departamento de Trânsito para emiti-lo e o documento pode estar sempre no celular, valendo mesmo na falta de internet.



Carteira Digital de Trânsito (CDT)

Essa facilidade é possível usando o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), desenvolvido pelo Serpro para o Denatran e disponível para celulares com sistemas Android ou iOS. As novas regras atendem à deliberação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) nº 180/2019 sobre a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em meio eletrônico (CRLV-e), em substituição ao CRLV em meio físico.



Vio QR Code garante se o CRLV é autêntico mesmo

O CRLV digital conta com a tecnologia Vio para garantir sua autenticidade. A segurança dos dados é garantida pelo alto poder de compactação, não só de textos, mas também de imagens, que são criptografados em QR Code.

Diferentemente de soluções similares, o Vio permite que a autoridade com poder de autuação, por exemplo, o guarda de trânsito, utilize um leitor de QR Code para verificar o documento que o motorista está mostrando, mesmo em locais onde não há rede de internet. A tecnologia Vio foi desenvolvida pelo Serpro e é utilizado no CRLV, na CNH e pode ser aplicada em outros documentos que necessitem de checagem.



Serpro

Como não será mais emitido em papel especial verde, o documento será impresso em papel comum, validado por um QR Code específico. “A utilização da tecnologia presente no QRCode VIO garante a integridade e autenticidade do documento de licenciamento veicular” esclarece o diretor do Serpro, André de Cesero. Segundo ele, o novo documento impresso em papel comum, na residência do cidadão ou por meio do Portal de Serviços do Denatran é mais seguro do que a versão impressa em papel moeda. “Outra vantagem é a possibilidade de impressão a qualquer momento com uma possível emissão de segunda via” completa.

CDT já exibe o novo formato do CRLV

O CRLV digital já está disponível no aplicativo desenvolvido pelo Serpro, em parceria com o Denatran, Carteira Digital de Trânsito (CDT) juntamente com a CNH Digital. A atualização já traz o novo formato do formulário CRLV-e, que passa a ser branco, e a opção de impressão em tamanho A4.