Documentário sobre mulheres palhaças apresenta desafios de artistas que trabalham com humor

“Se essa rua fosse minha”, um minidocumentário sobre mulheres palhaças estreia nesta sexta-feira, 07 de maio às 20h e apresenta recortes da vida pessoal e artística de três atrizes que vivem a palhaçaria no cotidiano. Com direção de Melissa Rahal e produção do Coletivo Benditas Genis, o documentário tem financiamento pela Lei Aldir Blanc e terá exibição pelo canal Fuxico na Rede.

Contemplado no edital “Minidoc sobre trajetória humana” o trabalho apresenta as atrizes Adriana Marques, Daniele Majzoub e Priscila Senegalho, que a partir de depoimentos e cenas na persona das palhaças Panqueca, Olivia e Fununcia, se desnudam para falar do feminino e suas nuances.

Entre o paradoxo de ser mãe, mulher e profissional reconhecida no mercado de trabalho, os adjetivos caem no estranhamento quando elas afirmam ser palhaças. “Se essa rua fosse minha” aponta as experiências e desafios vividos pela atrizes no meio profissional, amoroso e familiar e revela que a palhaçaria feminina está além da graça, mas também a busca de um corpo político que era relegado ao picadeiro.

Se essa rua fosse minha

Estreia – 07 de maio de – 20h

Após exibição haverá um bate-papo com a equipe

Canal Fuxico na Rede

https://www.youtube.com/channel/UCIvbXOahwxGpmDL0i4-A5RQ

Produção: Coletivo Benditas Genis