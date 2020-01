Diretores da DMCard estão em Nova York participando da NRF 2020

Viagem também tem o objetivo de realizar a curadoria de conteúdo para o 2º Super Fórum, evento sobre as tendências e tecnologias da NRF para o varejo alimentar e de bens não duráveis

Quatro diretores da DMCard estão em Nova York para acompanhar o maior evento do varejo mundial, a NRF 2020 (Retail’s Big Show), que acontece de 11 a 14 de janeiro. O encontro deve receber quase 40 mil empresários, de 16 mil empresas varejistas, de 99 países para uma experiência totalmente nova visando o desenvolvimento desse setor antecipando os caminhos que seguirá no futuro. A visita, ainda tem como objetivo realizar a curadoria de conteúdo do que será apresentado durante o 2º Super Fórum, o único com foco apenas no varejo alimentar e de bens não duráveis.

NRF 2020 (Retail’s Big Show)

A comitiva da DMCard é composta por Sandra Castello, Diretora de Marketing e Pessoas; Carlos Tamaki, Diretor Financeiro; Fernando Oliveira, Diretor de TI; e Juan Agudo, Diretor Comercial.

É a segunda vez que a empresa está presente na NRF, a primeira foi em 2018. Na ocasião, a participação foi essencial para o sucesso da primeira edição do Super Fórum, realizada naquele mesmo ano. “Pela primeira vez realizamos a experiência de segmentar o conteúdo de uma apresentação pós-NRF brasileira, quando nossa equipe conseguiu fazer uma curadoria de todas as novas tendências e tecnologias aplicáveis ao futuro do varejo alimentar e de bens não duráveis. Esse ano estamos nos dedicando novamente para entregar uma experiência única”, lembra Denis Correia, Presidente da DMCard e idealizador do Super Fórum.

Super Fórum 2020

O Super Fórum é um evento bienal realizado pela DMCard com o objetivo de incentivar o desenvolvimento do setor supermercadista brasileiro. Já em sua primeira edição, realizada em 2018, o encontro recebeu 750 pessoas e foi o único concentrado apenas nas necessidades deste segmento.

“O Super Fórum se mostrou uma oportunidade única para que os executivos tomadores de decisão possam se atualizar e acompanhar o que acontece pelo mundo. Por isso, já entrou para o calendário do varejo brasileiro como um evento fixo bienal”, explica Denis Correia, idealizador do Super Fórum e Presidente da DMCard. “Na primeira edição, conseguimos antecipar avanços tecnológicos e tendências de comportamento que já começam a ser realidade nos supermercados. Por isso, a segunda edição desse encontro deve ser ainda maior em número de participantes e mais completa”, finaliza.

Carlos Tamaki, Diretor Financeiro; Juan Agudo, Diretor Comercial; Sandra Castello, Diretora de Marketing e Pessoas; e Fernando Oliveira, Diretor de TI-Foto: Divulgação

DMCard

A DMCard é uma administradora de cartões private label que nasceu em 2002, em São José dos Campos, interior de São Paulo. A empresa viabiliza a redes de supermercados a possibilidade de oferecerem aos seus consumidores um cartão de crédito de marca própria que, além de aumentar as vendas, fideliza seus clientes.

Denis César Correia, Presidente da empresa, explica o sucesso e os diferenciais da DMCard: “Somos uma empresa especialista em varejo, por isso podemos atender às necessidades específicas do segmento”.

A DMCard nasceu de uma pequena operação de cartões de fidelidade de uma rede varejista. Hoje, possui uma completa e integrada estrutura de administração e processamento de operações, e atua em diversas regiões do Brasil. A empresa já ultrapassou a marca de 3 milhões de cartões emitidos para mais de 360 redes e 2.300 lojas, incluindo Sonda, Cobal, Spani, Semar, Royal, Unissul, Docelar, Joanin, Ricoy, Imec, BH, Koch, Paulistão e Althof.

Além do crédito, a DMCard ainda oferece uma poderosa ferramenta de CRM que coleta informações sobre o hábito de compra dos consumidores, permitindo, assim, a criação de campanhas personalizadas e relevantes para os diferentes perfis de clientes existentes.

Com nota alta em qualidade de serviço, a DMCard é uma das únicas empresas de cartões que possui o selo RA1000, garantindo o compromisso da marca em oferecer o melhor serviço para seus parceiros e cliente.

