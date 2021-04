DIRECTV GO é a nova patrocinadora oficial do Paulistão Sicredi 2021

A DIRECTV GO, que oferece aos consumidores brasileiros o melhor da programação nacional e internacional ao vivo com conteúdo de streaming, é a nova patrocinadora do futebol paulista. O acordo fechado com a Federação Paulista de Futebol é o primeiro da empresa no Brasil.

Paulistão Sicredi 2021

A marca de DIRECTV GO está presente no Paulistão Sicredi 2021, com exposição da logomarca nos uniformes dos árbitros em todos os jogos da temporada, em uma placa de campo durante todos os jogos e no backdrop de entrevistas dos atletas utilizado no gramado de jogo.

Federação Paulista de Futebol

O novo patrocínio também contemplará a marca estampada em todas as propriedades do VAR, incluindo a cabine do árbitro de vídeo no gramado e a sala centralizada de onde são operacionalizados à distância todos os jogos com a tecnologia. Além do Paulistão Sicredi, a DIRECTV GO está apoiando o VAR a partir das semifinais do Paulistão Feminino e das quartas de final do Paulistão A2 Sicredi.

Paulistão Play

O acordo com a FPF envolve o Paulistão Play, nova plataforma de streaming da FPF para transmissão ao vivo de jogos e conteúdos especiais. Os usuários cadastrados na plataforma poderão acompanhar as novidades da DIRECTV GO.

Para ter acesso ao conteúdo da DIRECTV GO, basta acessar www.DIRECTVGO.com.br sem a necessidade de um contrato físico e impresso ou serviço de instalação técnica, precisando apenas de conexão web[1].

A DIRECTV GO oferece mais de 90 canais, incluindo programação ao vivo da Rede Globo de Televisão*, RECORD TV, SBT, Band e Rede TV!. Além disso, oferecerá canais com programação de esportes e campeonatos ao vivo (SporTV, FOX Sports, ESPN BR, SporTV 2, SporTV 3, ESPN, FOX Sports 2, BandSports e ESPN 2) e também dedicados ao mundo do cinema, com milhares de filmes e series (Megapix, TNT, Space, Cinemax, Studio Universal, Paramount Channel, AXN, Universal Channel e Warner Channel), canais infantis (Cartoon Network, Discovery Kids, Gloob, Nickelodeon, Nick Jr., Boomerang, Disney Channel, Nat Geo Kids). Canais de notícias (GloboNews, CNN Brasil e BandNews), música, ciência, documentários e entretenimento, também estão disponíveis.

O serviço está disponível a partir de R$ 59,90 mensais, com um período de teste gratuito de sete dias. O público poderá também adicionar conteúdo extra de acordo com as suas preferências, personalizando o seu serviço (HBO, Star Premium, Telecine, ESPN Extra, PPV BBB 2021, Combate, Copa do Nordeste, Premiere e CONMEBOL TV). Os valores para os conteúdos extras estão disponíveis em www.directvgo.com.br .

Além de Brasil, DIRECTV GO está disponível na Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México, Peru e Uruguai.

A DIRECTV GO é uma empresa da Vrio Corp., subsidiária da AT&T, uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo.

Razões para escolher DIRECTV GO

PRATICIDADE

Para escolher DIRECTV GO, basta acessar o site www.directvgo.com.br e fazer sua escolha. Sem a necessidade de instalação técnica, novos conversores ou cabos. A DIRECTV GO permite escolher a seleção de sua preferência entre a diversidade do streaming e as opções de TV ao vivo. Assistir séries, filmes, esportes, notícias e mais de 90 canais na mesma plataforma. Para ter um serviço personalizado, o consumidor pode ainda adicionar o conteúdo de sua preferência, como HBO, Telecine, Star Premium, Combate, Premiere, ESPN Extra e CONMEBOL TV.

ACESSOS

O produto permite dois acessos simultâneos de até cinco diferentes aparelhos conectados à internet, de acordo com a rotina de cada usuário. Entre esses aparelhos estão Chromecast, Amazon Fire TV, Apple TV, Android TV, Roku e Elsys Smarty. A plataforma também estará disponível em SmartTVs das marcas Samsung, LG, Sony e Sharp e nos navegadores da web Google Chrome, Microsoft Edge e Firefox. Também é possível o acesso com smartphones (iOS e Android) e tablets.

FÁCIL ADESÃO

Para escolher DIRECTV GO basta acessar o site www.DIRECTVGO.com.br. Os usuários devem aceitar os Termos e Condições para iniciar o serviço e ter um cartão de crédito válido no Brasil (bandeiras MasterCard, Visa, Amex, Elo ou Hipercard).

DIRECTV GO

Com a DIRECTV GO, usuários podem acessar o melhor da programação nacional e internacional ao vivo e on demand, utilizando os aparelhos de sua preferência e comodidade. A DIRECTV GO opera no sistema over the top (OTT) que oferece acesso online a uma variedade de programação em diversos países da América Latina. O conteúdo inclui séries, filmes, esportes, notícias e mais de 90 canais lineares. DIRECTV GO é um serviço oferecido no Brasil pela Vrio, empresa matriz da Streamco Distribuição de Vídeo Brasil Ltda.. Mais informações em www.DIRECTVGO.com.br

Vrio

Vrio é uma empresa líder na oferta de serviços de entretenimento digital na América do Sul e Caribe, com mais de 10 milhões de clientes em 10 países e mais de 9 mil funcionários na região. Vrio é a melhor opção em entretenimento incluindo eventos esportivos mundiais, conteúdo internacional e programação exclusiva. A Vrio opera no Brasil com a marca SKY e na Argentina, Barbados, Chile, Colômbia, Curaçao, Equador, Peru, Trinidad e Tobago e Uruguai com a marca DIRECTV. Mais informações em www.vriocorp.com. Vrio é uma empresa da AT&T Inc. (NSYE:T).

[1] Você deve ter 18 anos ou mais para aderir ao produto, ter opção válida de pagamento e aceitar os Termos e Condições. É recomendado que os usuários tenham no mínimo 4 Mbps em seu acesso de casa e 2.5 Mbps para aparelhos móveis. Para uma experiência de melhor qualidade, é recomendado ter 10 Mbps. Mais informações junto com os requisitos gerais e o Termos e Condições em www.DIRECTVGO.com.br.