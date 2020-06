Direção do Conselho Municipal de Saúde tem novos membros eleitos

O Conselho Municipal de Saúde de São José dos Campos (Comus) elegeu nesta terça-feira (9) a nova mesa diretora para complemento do atual mandato, que se encerra em maio do próximo ano. Realizado na Casa do Idoso Centro, o pleito teve participação de 31 conselheiros titulares, que puderam votar e ser votados.

Conselho Municipal de Saúde de São José dos Campos (Comus)

Com 25 votos, Isidio Diniz Duarte é o novo presidente do colegiado, cujos membros são voluntários e não recebem qualquer tipo de remuneração. Os representantes escolhidos para os demais 3 cargos em disputa são Eliana Bonadio Becker Molina (vice-presidente), João Carlos dos Santos (1º secretário) e Daniel Godoi Peagno (2º secretário).



Isidio estará à frente do colegiado | Foto: Carles Moura/PMSJC

Animado para assumir a liderança do conselho, Isidio prometeu muito trabalho em favor da população. “Nosso maior cliente é o usuário do SUS, e vamos trabalhar conjuntamente com a Secretaria de Saúde para fazer o sistema universal cada vez melhor.”

Cada função teve candidaturas específicas, representando segmentos do conselho – usuários, trabalhadores, prestadores e representantes da gestão. A posse dos novos integrantes, que vão substituir os titulares que renunciaram ao mandato na mesa diretora, foi realizada imediatamente depois da apuração e proclamação dos resultados.

Durante a votação, foram observadas todas as recomendações sanitárias para evitar o contágio de covid-19, como uso de máscara, distância mínima de 2 metros um do outro e disponibilização de álcool em gel.



Processo eleitoral com segurança | Foto: Charles Moura/PMSJC

A Lei Federal 8.142, de 1990, instituiu os conselhos e as conferências de saúde como instrumentos de participação dos diversos segmentos da sociedade, ao lado do governo, no acompanhamento e na definição de políticas públicas de saúde.