DIEGO E VICTOR HUGO DIVULGAM A ROMÂNTICA ‘DESBLOQUEADO’

Novo single de trabalho da dupla faz parte do DVD Equilíbrio, o mesmo do hit “Facas”

Diego & Victor Hugo lançaram nesta quinta-feira (13), às 21h, o novo single de trabalho “Desbloqueado” em todas as plataformas digitais. A canção teve seu vídeo clipe extraído do DVD “Equilíbrio”, mesmo projeto de ‘Facas‘, gravado ano passado em Uberlândia, e lançado pela gravado Sony Music. O vídeo já está disponível no canal oficial da dupla no YouTube e pode ser assistido aqui.

“Desbloqueado”

Ouça aqui nas plataformas digitais “Desbloqueado”

Victor Hugo conta sobre a escolha da segunda faixa a ser trabalhada do DVD “Equilíbrio”: “Escolhemos ‘Desbloqueado’ como novo single de trabalho para dar sequência na linha mais melódica, com temas atuais e que muita gente vive ou já passou por uma situação como a descrita na música”.

Já Diego, completa “Querendo ou não, por mais que seja um tema triste, é uma situação cotidiana para algumas pessoas. E a gente acha que o público vai se identificar com a história e sofrer muito com essa moda”.

A romântica “Desbloqueado” foi composta por Elcio di Carvalho, Flavinho Tinto, Douglas Mello, Nando Marx e Junior Pepato. Em seus versos, traz a história de um relacionamento extraconjugal que acaba sendo descoberto por um dos parceiros, que põe fim na história de amor.

Facas

Os primeiros lançamentos do projeto “Equilíbrio” foram destaque e consagram o hit “Facas”, com participação de Bruno & Marrone, como mais um sucesso da dupla. A faixa ultrapassou 217 milhões de visualizações e figura entre as mais tocadas nas plataformas no país há 3 meses. A faixa tem mais de 120 milhões de streamings, figurou no TOP 1 das plataformas digitais por semanas (hoje está na posição #12 na TOP 200), e ainda levou a dupla a ser capa de inúmeras playlists nos aplicativos de música. Nas rádios, a faixa chegou a ficar no TOP 10 por 14 semanas consecutivas.

Diego & Victor Hugo

Diego e Victor Hugo tem números expressivos no digital que merecem destaque: são 6.5 milhões de ouvintes mensais no Spotify, mais de 1 milhão de seguidores no perfil oficial da dupla no Instagram, ultrapassaram 2,2 milhões de inscritos em seu canal do Youtube, que tem a incrível marca de 1.6 bilhão de views em seus vídeos. Sucesso garantido!



Equilíbrio

Gravado na área externa do Palácio de Cristal de Uberlândia, se apropriando do belo cenário, o DVD “Equilíbrio” traz muita classe, maturidade e talento durante as 20 faixas do repertório, sendo 17 inéditas, que se misturam entre canções românticas, bachatas, vaneiras e pop. Para solidificar e dar mais brilho ao projeto, Diego e Victor Hugo contaram com a participação grandes duplas: Bruno & Marrone, João Neto & Frederico, Matheus & Kauan, Guilherme & Santiago, Rio Negro & Solimões e Di Paullo & Paulino.

Desbloqueado – Diego e Victor Hugo

Lançamento: 13 de maio de 2021 – Sony Music

É…não é que seu espelho anda

Diferente

Tá refletindo um sorriso muito

Mais atraente

Notei que seu cabelo tem mais

Brilho e tá cheia de vida

Seu olhar confirma que se sente

Muito mais bonita

A minha mão te procurou não te

Sentiu

Disparei o meu sorriso que não

Te atingiu

Resumiu meu beijo em dois, três

Segundos e saiu

Esqueceu desbloqueado

Em cima da mesa

Celular vibrou

A tela acesa

E um contato estranho

Te perguntando

Você já contou pra ele da gente

Não esconde nada, não mente

Eu não dormi a noite te esperando

Impaciente

Você já contou pra ele da gente

Não esconde nada, não mente

E esse digitando ai,

Tá demorando, tá me consumindo

Oi, aqui quem fala é o que tá

Sobrando

Ela ainda não falou comigo mas

Calma, ela já tá indo