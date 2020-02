Dicas para ganhar uma grana extra na internet com segurança

“Ganhe dinheiro sem sair de casa”, prometem diversos anúncios pela internet que podem, na verdade, representar risco para a sua segurança, sua privacidade e até te fazer perder dinheiro.

Não existe milagre quando se fala em obter renda extra, mas é bem verdade que há empresas sérias que podem te auxiliar a tirar aquela graninha a mais todo mês, usando bens dos quais você já dispõe, sem muita complicação e com segurança.

A internet é uma grande facilitadora da proliferação de empresas da economia compartilhada, ramo econômico que aposta na venda, troca, empréstimo e compartilhamento de produtos e serviços, com menor impacto no meio ambiente, estimulando o consumo consciente e promovendo desenvolvimento social responsável.

Diversas startups vêm surgindo nesse sentido, permitindo que quem tem um quarto para alugar em casa, tempo extra para cuidar do cachorro do vizinho, roupas usadas das quais quer desfazer e até milhas aéreas sobrando possam ganhar renda extra, sem precisar apostar nos milagres do dinheiro fácil.

Listamos algumas desses sites, aplicativos e plataformas digitais onde é possível conseguir dinheiro, com segurança, legalmente e sem correr o risco de cair em uma roubada. A lista traz startups conhecidas no Brasil e no mundo como MaxMilhas, Airbnb, Enjoei e DogHero.

MaxMilhas

A MaxMilhas é um startup brasileira, líder no setor de venda de milhas aéreas de pessoas para pessoas.

Em vez de negociar pontos com pessoas estranhas em grupos de redes sociais ou aplicativos de mensagem, a plataforma faz o intermédio na compra e venda de milhas, sem que comprador e vendedor precisem trocar dados, informações ou comunicações, garantindo segurança, privacidade e uma transação satisfatória para os dois lados.

Para quem quer vender milhas, a operação funciona de forma muito facilitada. O vendedor acessa a plataforma, faz um cadastro, informa a quantidade de milhas das quais dispõe, em qual programa de milhagem elas estão e quanto deseja por elas.

A MaxMilhas analisa a oferta e coloca as milhas à disposição para a emissão de uma passagem, também intermediada pela MaxMilhas. Finalizada a transação, o vendedor recebe o valor que pediu em até 20 dias corridos. Ótimo negócio para quem tem milhas sobrando e não tem planos para usá-las.

Airbnb

A startup que revolucionou o ramo da hospedagem pelo mundo é uma oportunidade e tanto para quem tem um espaço sobrando em casa e quer ganhar renda extra.

A plataforma aceita a oferta de cômodos e apartamentos inteiros para locação por temporada, com preços mais baixos do que os praticados na rede hoteleira tradicional, sem negociação direta entre inquilino e locador – depósitos bancários, cheques pré-datados, dinheiro vivo – e quase sem burocracia.

Os interessados em ganhar dinheiro com a Airbnb devem cadastrar seus cômodos ou imóveis no site, informando detalhes diversos e fotos. A oferta passa por uma avaliação e logo é disponibilizada para os clientes.

Há diversas possibilidades de oferta, incluindo compartilhar o apartamento com o hóspede durante a hospedagem.

A plataforma estima que, mensalmente, um anfitrião da capital paulista pode receber até R$ 1.273 por mês, oferecendo um quarto para duas pessoas; e até R$ 2.872 mensais alugando um apartamento inteiro para grupos de seis hóspedes.

Enjoei

Plataforma queridinha das influencers e dos famosos, o Enjoei começou – e ainda é – como um espaço para que qualquer pessoa possa vender aquela blusinha da qual não gosta mais, fazendo o produto circular e ganhando um dinheirinho a mais.

O negócio expandiu tanto que, atualmente, além de moda feminina, masculina e infantil, é possível despachar para outros consumidores produtos de casa, eletrodomésticos, tecnologia, telefonia, fotografia e tudo o mais que não serve mais para você, mas que pode fazer a felicidade dos outros.

Para ganhar dinheiro no Enjoei, basta acessar o brechó on-line e anunciar algum produto. Boas fotos, descrições divertidas e um precinho que cabe no bolso ajudam a vender mais rápido.

DogHero

Quem ama animais também pode ganhar dinheiro, cuidando do pet do vizinho. A DogHero aproxima donos de cães super atarefados a pessoas que adoram lidar com bichinhos e têm um tempinho extra para isso.

Há três possibilidades de trabalhar e ganhar um grana.

primeira é hospedando cães em casa, oferecendo lugar para que eles durmam enquanto os donos viajam, por exemplo;

segunda forma é funcionando como uma creche: você cuida do cão durante o dia, sem que o cachorro precise passar a noite na sua casa;

terceira forma é o passeio: o herói de cachorros leva o bichinho para passear, ganhando um dinheirinho para isso.

A vantagem da DogHero é que cliente e prestador de serviço não precisam ficar negociando valores, nem lidando com dinheiro em mãos ou contratempos com pagamento e horários, já que a plataforma faz toda essa intermediação.

Além disso, é possível escolher atuar só na sua vizinhança, evitando grandes deslocamentos e executando a tarefa perto de casa, no horário melhor para você.

