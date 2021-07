Dicas para edição de filmes em uma plataforma online

Hoje em dia é fundamental investir em boas propagandas para o seu negócio, afinal o que não é visto não é lembrado. É por isso que é importante que seus vídeos e filmes sejam otimizados para o melhor resultado possível.

E como nem todo mundo sabe por onde começar na edição de filmes, trouxemos um guia para ajudá-lo nessa tarefa. Afinal, você não precisa ser um youtuber para ter bons resultados, principalmente hoje em dia que existem várias plataformas de edição de vídeo disponíveis para uso.

Portanto, vamos ao que interessa!

Antes de começar a editar

Antes de realmente começar a editar o vídeo você precisa avaliar alguns pontos para que sua edição seja bem-sucedida, são eles:

1- Definir a intenção do filme

Saber o que você deseja é o primeiro passo antes de editar um vídeo ou filme. Defina então qual é a reação que você deseja do seu público, surpresa? Humor? Provocação?

Se você quer promover um produto “sério”, por exemplo, você já sabe que não pode usar músicas ou outros elementos engraçados porque isso tiraria o foco do vídeo.

2- Defina os elementos do filme

Depois de definir a sua intenção, é hora de escolher os elementos que vão compor o seu filme, seja a promoção de um produto, por exemplo, você pode listar as tomadas que deseja do produto, os benefícios vinculados a o produto que você deseja destacar e assim por diante. Faça uma lista com tudo o que você quiser, isso vai te ajudar na hora de editar.

3- Selecione o material

A esta altura você já deve ter uma boa quantidade de material em mãos, então escolha as melhores tomadas, os melhores ângulos e também aquelas que mais te emocionam e, consequentemente, melhor transmitir a ideia que deseja divulgar com o filme.

Edição do filme

Agora que você concluiu as etapas básicas antes da edição do filme, é hora de sujar as mãos…

1- Organize os arquivos

Depois de fazer o download de todos os arquivos para o seu computador, organize-os para ter mais facilidade na hora de usá-los, isso facilitará muito o seu trabalho.

· Crie uma pasta para vídeos

· Crie uma pasta para os áudios

· Crie uma pasta para o projeto

· Crie uma pasta para materiais extras

2- Escolhendo e experimentando um software de edição

Depois de tudo isso, é hora de escolher o melhor editor de vídeo para tornar sua edição da melhor maneira. Existem várias plataformas disponíveis onde você pode editar online sem precisar baixar programas sofisticados, um exemplo disso é o inVideo, onde você pode fazer edições de nível profissional de forma rápida e fácil.

O primeiro passo é se familiarizar com o programa, explorar a barra de ferramentas e descobrir as opções que a plataforma tem a oferecer.

Em seguida, basta enviar seus vídeos e organizar a ordem dos vídeos e dos áudios em cronogramas. Faça os cortes e inserções que deseja até que o vídeo tenha a aparência que você deseja.

3- Salvando

Depois que seu filme estiver como você deseja, basta salvar e publicar nas plataformas que desejar. Lembre-se também de salvar entre as edições, pois se houver algum erro no programa ou no seu computador você terá uma versão mais atualizada salva e não precisará iniciar tudo do início.

Agora que você conferiu as dicas, é hora de colocar a mão na massa e editar seus filmes de forma profissional, divirta-se!

Imagem de Uwe Jacobs por Pixabay