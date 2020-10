Dicas de estilo para homens que não entendem muito de moda

Confira sugestões de estilo que vão te ajudar a dar um up no visual

Não há como negar que a moda está presente em nosso cotidiano de uma maneira ou de outra, seja para aqueles que acompanham as tendências ou simplesmente no ato de escolher o que vamos vestir no dia a dia.

No entanto, a verdade é que o assunto pode intimidar aqueles que não entendem muito sobre este tópico. Pensando nisso, separamos algumas dicas essenciais para te ajudar a compor um estilo masculino bem estiloso. Confira.

Dobras

É esperado que uma calça nova não tenha exatamente o comprimento de nossas pernas. Nestes casos, é comum que muitos homens apenas dobrem a barra ou deixem o volume do excesso acima do sapato. Entretanto, nem sempre essa é a melhor solução.

Quando a barra gera um volume muito grande, a tendência é que isso encurte a sua silhueta. Para evitar esse efeito visual, o ideal é mandar ajustar uma calça nova antes de utilizá-la.

Da mesma maneira, nunca tente transformar uma camisa de manga comprida em uma de manga curta dobrando-a até o seu cotovelo. Isso é um erro bastante comum, que vai deixar o seu tronco sem proporção.

A dobra da manga pode ser adicionada com charme. Para que isso aconteça, tal qual as barras das calças, jamais a dobre mais que duas ou três vezes.

Proporção

Não é só nos detalhes, tais como as mangas e as barras, que a proporção é importante. Ela deve ser considerada em todas as composições do look completo. O primeiro passo é entender e conhecer o seu corpo. A partir disso, decida qual efeito você quer causar.

Para citar um exemplo prático, quem tem a parte superior do corpo, no tronco, mais larga que a inferior, nas pernas, e deseja compensar isso com o vestuário, deve utilizar da proporção. De maneira muito simples, basta utilizar calças e bermudas um pouco mais folgadas, e camisas, blusas e camisetas um pouco mais justas.

Isso vai evitar que o corpo pareça dividido e desproporcional, te ajudando a escolher melhor as suas peças de roupa.

Acessórios

Uma forma muito prática de elevar o visual é por meio da incorporação de acessórios ao look. Na verdade, muitos homens já os utilizam no dia a dia, seja uma corrente, um boné ou um relógio. A dica, aqui, é pensar de que forma esses itens se comunicam visualmente com a roupa escolhida.

Neste caso, correntes e pulseiras metálicas são curingas, caindo muito bem com looks mais monocromáticos ou poucas aplicações. Também é possível ousar um pouco mais em visuais mais simples. Um conjunto de roupas com menos elementos pode ser compensado por um relógio maior e com mais detalhes.

Por outro lado, looks com mais aplicações e estampas vão pedir acessórios mais simples. Tal qual a regra básica da proporção corporal, os esses itens podem ser vistos como uma forma de harmonizar o restante da produção.

Minimalismo

O minimalismo é um assunto que vai além da moda masculina. Ele é uma tendência bastante presente nas artes plásticas, no design e na arquitetura. A regra básica, a gente já conhece: menos é mais. A aposta no minimalismo pode ser uma boa pedida para aqueles querem elevar o estilo com poucos elementos.

Um erro bastante comum entre os homens é achar que o minimalismo é sinônimo de simplicidade. A ideia central é dar atenção aos detalhes, como a qualidade do tecido e o corte das roupas. As dicas citadas aqui podem e devem ser aplicadas ao minimalismo.

Assim, além de dar preferência para roupas sem estampas e looks de uma cor só, o homem que quer adotar o estilo minimalista precisa valorizar o material das peças que escolhe para compor o armário, bem como estar atento às proporções e aos acessórios.

Imagem de Hifen hifencamisetas por Pixabay