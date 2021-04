Dicas de calçados para usar para viajar e levar na mala

Todo mundo gosta de viajar, né? As férias e os feriados são muito esperados para os amantes de viagem. Independentemente do destino, uma questão que todos pensam no momento de arrumar as malas é sobre quais calçados certos levar para a viagem.

O medo da maioria das pessoas é exagerar na dose e levar muitos sapatos, ou pelo contrário, acabar esquecendo uma peça importante em casa.

Antes de mais nada, alguns fatores devem ser levados em consideração, como: Qual o propósito da viagem (férias, trabalho, casamento)? Qual a temperatura do destino (calor, frio, neve, chuva)? Quais os meus objetivos com essa viagem (eventos sociais, visitar praias, fazer trilhas)?

Depois de pensar nessas três questões fundamentais, com certeza você saberá quais os sapatos ideais para levar para a sua viagem em específico. No entanto, existem sapatos coringas que servem para muitos tipos de viagem. Veja 5 sapatos que você deve levar em sua viagem:

1. Tênis

Quando pensamos em calçados femininos ou masculinos, os tênis são sempre um sapato coringa. Hoje em dia esses clássicos possuem modelos de inúmeros estilos, de diferentes cores e estampas. Os tênis são práticos, versáteis e estilosos na mesma proporção, além de serem ótimas opções para levar na mala, são uma excelente alternativa para enfrentar longos voos ou grandes períodos dentro de carros e ônibus.

Principalmente para as viagens a destinos de aventura, que possuem trilhas, ou para aqueles que possuem muitos passeios ao ar livre e em centros de compras, os tênis são grandes aliados, por oferecer grande conforto aliado à beleza. Essa peça com certeza não pode faltar na sua mala.

2. Chinelo

Essa peça é um item obrigatório para todas as viagens. Seja para ficar em casa, no hotel ou para usar em passeios ao ar livre, nas praias ou qualquer outro destino quente.

Os chinelos oferecem conforto e estilo, além de serem fáceis opções de combinação com os looks.

3. Rasteirinha

Quando o assunto é sandálias femininas, sempre nos vêm à mente as famosas rasteirinhas. Essa queridinha do verão, também faz parte da lista dos sapatos que não podem faltar na sua mala.

As rasteirinhas são ótimas opções principalmente para os destinos tropicais e servem para usar tanto no dia quanto à noite. Abuse das rasteirinhas mais luxuosas, com pedrarias e arrase no seu destino.

4. Sapatilha

As sapatilhas são boas opções para evitar os saltos, que geralmente ficam esquecidos dentro das malas e que dependendo da viagem não vale a pena levar.

Esse modelo oferece elegância sem abrir mão do conforto e serve para inúmeras situações formais e informais, tanto para o verão quanto para o inverno. Pela sua versatilidade e sofisticação, vale sempre a pena investir em levar esse item.

5. Botas

Se o seu destino é frio e principalmente com neve, você não pode esquecer de levar pelo menos uma bota. As botas de cano longosão grandes aliadas para os dias frios de passeio ao ar livre, além de trazer muito estilo e compor belos looks. Já asbotas de cano curtosão ainda mais versáteis e podem ser utilizadas no inverno e no outono.

Imagem de Alexandra ❤️A life without animals is not worth living❤️ por Pixabay