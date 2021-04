DIAMOND FILMS COMEMORA OSCAR DE ‘MINARI – EM BUSCA DA FELICIDADE’

Yuh-Jung Youn foi consagrada com a estatueta de Melhor Atriz Coadjuvante no Oscar® 2021

MINARI – EM BUSCA DA FELICIDADE está em cartaz nos cinemas.

Yuh-Jung Youn

Estrelado por Steven Yeun, a história acompanha um casal coreano que muda, junto com seus dois filhos pequenos, para uma pequena fazenda no Arkansas, Estados Unidos, em busca do sonho americano. A rotina da família se transforma com a chegada de Soonja (Yuh-Jung Youn), a avó fora dos padrões que veio morar com eles. Em meio à instabilidade e aos desafios desta nova vida, o filme mostra a resiliência da família e o que realmente importa em um lar.

Oscar® 2021

Escrito e dirigido por Lee Isaac Chung, MINARI – EM BUSCA DA FELICIDADE, distribuído pela Diamond Films, é um filme delicado sobre as raízes de imigrantes em busca de uma vida melhor. Além de Steven Yeun e Yuh-Jung Youn, o longa também traz atuações marcantes de Alan Kim, Yeri Han, Noel Kate Cho e Will Patton.

Diamond Films

A Diamond Films é a maior distribuidora independente da América Latina. Fundada em 2010, se destaca por distribuir os melhores filmes independentes da indústria cinematográfica. Atualmente, a empresa atua em sete países da América Latina: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Peru e México. No ano de 2016 começou a atuar no mercado europeu, por meio da sua filial na Espanha. No Brasil desde 2013, a Diamond Films distribuiu títulos como ‘Os Oito Odiados’; ‘Lion – Uma Jornada para Casa’, ‘Moonlight – Sob a Luz do Luar’, ‘Valerian e a Cidade dos Mil Planetas’ e ‘Green Book – O Guia’.

