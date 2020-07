DIA NACIONAL DO FUTEBOL:A MARCANTE COPA DO MUNDO DE 1950 NO MARACANÃ

Reviva com detalhes uma das partidas mais comentadas da história com o livro Barbosa – Um gol silencia o Brasil

“Ele deu seis passos, em seis segundos, sem tocar na bola […]. São passos que até hoje ecoam, como se o alarido e as vozes fantasmagóricas dos 200 mil entusiasmados torcedores que estiveram no Maracanã naquele dia ainda pudessem ser ouvidos por tantos anos depois”. É com esse trecho que o autor Roberto Muylaert inicia o livro Barbosa – Um gol silencia o Brasil, que resgata um dos momentos mais importantes da história do futebol e que é a indicação da SESI-SP Editora para o Dia Nacional do Futebol (19 de julho).

Vinte horas de conversas registradas em uma obra sobre noventa minutos de um único jogo da Copa do Mundo de 1950, em pleno Maracanã lotado, quando o Brasil perdeu o título para o Uruguai.

Em outro trecho do livro, o gol de Ghiggia é relembrado com detalhes: “fico esperando Ghiggia centrar, dou um passo à frente, porque ele com certeza vai fazer a mesma jogada do primeiro gol, ele sente que eu estou fora, embora viesse de cabeça baixa como touro miúra, mete o peito do pé na bola e eu ainda toco nela, crente de que ela foi para escanteio, afinal, foi um chute mascado, bateu no gramado, subiu e desceu, nesse átimo de segundo dou um passo lateral e salto para a esquerda com toda a impulsão que os músculos das minhas pernas permitem, com força total, potência máxima, fazendo a ponte horizontal que tantas vezes havia funcionado comigo em tantas partidas que até já perdi a conta, mas quando senti o estádio em silêncio total tomei coragem, olhei para trás e vi a bola e couro marrom lá dentro”.

Barbosa – Um gol silencia o Brasil

Disponível nos formatos impresso e e-book, Barbosa – Um gol silencia o Brasil, no entanto, não se limita a analisar a situação sob a perspectiva do goleiro. Roberto Muylaert também oferece uma visão multifacetada da partida, cada lance, por diferentes ângulos: brasileiro, uruguaio, da torcida, da sociedade.

FICHA TÉCNICA

Autor: Roberto Muylaert

Editora: SESI-SP Editora

Ano: 2018

Páginas: 224

SOBRE O AUTOR

Roberto Muylaert

Roberto Muylaert é formado em engenharia civil, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com especialização em administração, pela Universidade Stanford (EUA). Estagiou em diversas editoras especializadas dos Estados Unidos, como McGraw-Hill e Chilton, e na PBS, TV pública norte-americana. Na área de comunicações, começou na Editora Abril, em 1964, como redator da revista Transporte Moderno, chegando a publisher da Veja e Exame, publicação que lançou quando dirigia as revistas técnicas da editora. Foi presidente da Associação Nacional dos Editores de Revistas (ANER), de 2008 a 2012. É Officier des Arts et des Lettres, título concedido pelo governo francês, por sua atuação na Bienal e na TV Cultura.

Barbosa um gol silencia o Brasil – Foto:Divulgação

SESI-SP EDITORA

