Dia do Índio é marcado com arte visual urbana em Jacareí

Lançamento de produção audiovisual Aldir Blanc fortalece homenagem aos indígenas

Marcando a importância histórica e identitária do Dia do Índio, na próxima segunda-feira (19), a Fundação Cultural de Jacarehy (FCJ) irá lançar em seu canal oficial do Youtube, às 19h, o vídeo Panorama.

Dia do Índio

O registro audiovisual das obras de artes visuais do Parque Linear Tupinambás é um produto de contrapartida da Lei Aldir Blanc, do artista plástico Tainã Moreno. O conceito de arte visual é o conjunto de manifestações artísticas como: pintura, escultura, desenho, arquitetura, artesanato, fotografia, cinema, design, arte urbana, entre outras criações.



Entre fevereiro e abril deste ano, dez artistas premiados pelo edital municipal, dentre eles o próprio proponente, realizaram a pintura de 16 murais que compõem o Parque Tupinambás. A expressão usada para essa grande galeria de artes visuais a céu aberto foi o muralismo e técnicas do grafite.

O parque foi inaugurado em agosto do ano passado, no bairro Jardim Santa Marina. Os nomes Tupinambás é uma homenagem aos indígenas que viveram no período de 1400 e 1525 no bairro Santa Maria, região onde foi descoberto o primeiro sítio arqueológico de Jacareí.

Além das temáticas retratadas como meio ambiente e natureza, lazer e recreação, o grande destaque vai para a questão indígena, fortalecendo a homenagem aos povos nativos.

Fundação Cultural de Jacarehy (FCJ)

Guilherme Mendicelli, presidente da FCJ, a data é o marco da resistência da diversidade indígena. “A FCJ tem o compromisso com o reconhecimento das nossas diversidades culturais e das identidades brasileiras, ancestrais e originárias. Os artistas do projeto, beneficiados pela Lei Aldir Blanc fazem parte dessa grande diversidade e da ocupação dos nossos espaços”, pontua.

Comunidade – O vídeo Panorama teve ainda a participação de adolescentes do bairro que colaboraram com depoimentos e a participação da produção audiovisual. Além do proponente Tainã Moreno, os outros nove muralistas participantes do projeto foram: Alan de Oliveira Barbosa, Douglas Marques dos Reis, Erika Cruz Costa, Gabriel Alves da Silva, Janaína Vieira Bispo dos Santos, Josimar Alexsandro de Oliveira Moreira, Mateus Viana Ferreira, Michelli Silva Costa, e Robson Monteiro Strobel Ramos.