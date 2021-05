Dia das Mães marca retorno do consumidor às lojas físicas

Após data ser festejada com comércio fechado em 2020, pesquisa ACI/Unitau revela que grande maioria dos consumidores vai optar por lojas físicas este ano

Depois do delivery e das vendas on-line em 2020, o Dia das Mães deste ano será marcado pelo retorno dos consumidores às lojas físicas.

A informação consta da primeira rodada de pesquisas de mercado realizada pela Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos em 2021, em parceria com a Universidade de Taubaté, por intermédio do Nupes (Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais). O trabalho foi divulgado nesta quinta-feira (06/maio). O levantamento ouviu 97 pessoas nos dias 29 de abril e 5 de maio, em locais de grande circulação de consumidores: Calçadão da Rua 7, rua 15 de Novembro e os shoppings CenterVale, Vale Sul e Colinas. O índice de confiança da pesquisa é de 95%.

Dia das Mães

Segundo o levantamento ACI/Unitau, a grande maioria dos consumidores (86,2%) disse que vai optar pelas lojas físicas neste Dia das Mães, com apenas 13,8% afirmando que farão suas compras on-line.

Presidente da ACI, Eliane Maia

Para a presidente da ACI, Eliane Maia, o crescimento do mercado on-line é irreversível, mas a reabertura das lojas, em uma data tão importante como é o Dia das Mães, trouxe de volta o consumidor para as lojas físicas. “No ano passado, o comércio estava fechado no Dia das Mães e investir nas vendas on-line foi a alternativa encontrada pelos lojistas para manter seus negócios e atender o consumidor. Agora, com as lojas abertas, é natural a tendência registrada pela pesquisa”, disse.

Isso, segundo a presidente da ACI, aumenta a responsabilidade do comércio, que deve seguir à risca as normas sanitárias. “É muito importante respeitar as regras sanitárias. Uso obrigatório de máscaras faciais, ter álcool em gel à disposição, manter o distanciamento dentro das lojas e respeitar o limite máximo de pessoas permitido em cada estabelecimento. O comércio, até aqui, tem feito a sua parte no combate à pandemia do novo coronavírus. Temos que continuar assim”, afirmou.

ACI de São José dos Campos

Para isso, a ACI de São José dos Campos reforçou as orientações sanitárias aos lojistas nesta reta final de compras.

Onde

A pesquisa ACI/Unitau revelou também em que local o consumidor deve fazer as suas compras: 46,1% disseram que vão fazer suas compras nas lojas do centro da cidade, 23,08% afirmaram que vão as shoppings, 13,8% vão optar pelo universo on-line e 12,3% declararam que farão suas compras nas lojas de seu bairro. O restante disse ter outras opções.

ACI/Unitau

O levantamento ACI/Unitau tem o objetivo de auxiliar os lojistas a posicionar seu negócio e melhor atender os consumidores nesta reta final de vendas para o Dia das Mães. Em razão da pandemia, a coleta de dados referente à pesquisa foi feita respeitando os protocolos sanitários e as regras de isolamento.