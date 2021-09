Dia da Árvore: A EDP reforça cuidados no plantio de árvores próximas à rede elétrica

O Dia da Árvore é comemorado amanhã, 21 de setembro, e a data é próxima ao início da Primavera, que chega trazendo mais vigor à vegetação. E para contribuir para uma melhor harmonia entre a arborização e as redes de distribuição de energia das cidades, a EDP, distribuidora de energia elétrica de Guarulhos, Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte, orienta a população a tomar cuidados especiais na hora de plantar árvores.

Dia da Árvore

A queda de árvores e galhos sobre a rede elétrica é uma das principais causas de impacto na continuidade da energia. Este cenário reforça a necessidade do plantio adequado de novas árvores para que futuramente não haja interferência no serviço de energia elétrica para as residências, comércios, indústrias e, principalmente, neste contexto de pandemia da Covid-19, nas unidades de saúde, hospitais e centros médicos. Outras causas de ocorrências atendidas pela EDP envolvem, por exemplo, pipas na rede, colisão de veículo em postes, e intempéries climáticas (chuvas, ventos e descargas atmosféricas).

“A EDP investe continuamente em redes de energia mais protegidas para garantir um convívio mais harmonioso da vegetação com o sistema elétrico das cidades, porém, a queda de galhos e árvores inteiras nas redes tem potencial para causar rompimento de fios e quebra de postes, curto-circuito, além de provocar acidentes com passantes”, destaca Afonso Celso Ferreira, gestor de operação da EDP.

Para reduzir esse impacto de forma sustentável, a empresa sugere ações simples:

No momento do plantio, opte por árvores de menor porte e evite as espécies altas, como eucaliptos, palmeiras e similares, próximas ou embaixo da rede elétrica para que não ofereçam riscos de interferência no fornecimento da energia ao longo do seu crescimento.

O alerta vale também para as folhagens que podem ocultar a fiação. Elas são fator de risco, pois aumentam a probabilidade de contatos acidentais na rede, por exemplo, por crianças que brincam próximas da vegetação. Em zonas rurais, há ainda risco de incêndios com o tombamento de árvores sobre redes elétricas, ocasionado por reflorestamentos imprudentes.

Para realizar o plantio de árvores em área urbana é importante que a prefeitura do município seja acionada para a liberação ambiental e atendimento do plano de arborização do município.

A poda, manutenção e conservação da vegetação, caracterizada como limpeza urbana é responsabilidade do governo municipal. A solicitação do serviço deve ser realizada diretamente ao órgão competente da cidade.

A EDP atua no serviço de poda quando os galhos se encontram muito próximos da rede elétrica e podem interferir no funcionamento do sistema. O trabalho é realizado a partir de poda preventiva feita de forma contínua da vegetação próxima da fiação e reforçada no período que antecede o verão.

Importante destacar que a qualquer momento, o consumidor pode solicitar o serviço de poda de vegetação com impacto à rede elétrica diretamente nos canais de atendimento da EDP, pelo site www.edponline.com.br ou pelo aplicativo EDP Online. Nestes canais, o consumidor tem a possibilidade de inserir um registro fotográfico, facilitando a localização para a equipe de campo.

EDP no Brasil

Presente há mais de 20 anos no País, a EDP é uma das maiores empresas privadas do setor elétrico a operar em toda a cadeia de valor. Com mais de 10 mil colaboradores diretos e terceirizados, a Companhia tem negócios em Geração, Transmissão, e Soluções em Serviços de Energia voltados ao mercado B2B, como geração solar, mobilidade elétrica e mercado livre de energia. Em Distribuição, atende cerca de 3,5 milhões de clientes em São Paulo e no Espírito Santo, além de ser a principal acionista da Celesc, em Santa Catarina. Foi eleita em 2020 a empresa mais inovadora do setor elétrico pelo ranking Valor Inovação, do jornal Valor Econômico, e é referência em ESG, figurando há 15 anos consecutivos no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3.

