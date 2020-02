Dez coisas a considerar ao procurar um consultor de tecnologia

• De preferência, a pessoa que fornecer a consultoria em tecnologia será chamada de “consultor pronto para uso” ou “provedor pronto para uso completo”. Hamilton Dias de Souza Isso significa que tudo o que é jogado para eles, desde a remoção do vírus até as instalações do relógio de ponto. É como um empreiteiro geral de uma tecnologia. Eles podem lidar com 90% do que for necessário, mas delegarão tarefas nas quais não são especialistas a verdadeiros profissionais especializados. Se um consultor de tecnologia recusar completamente a ajuda com os campos da tecnologia, ou tentarem lidar com tudo, desde sistemas telefônicos a servidores, pode ser um sinal de que eles são inexperientes demais para ter um relacionamento adequado com outras pessoas em seu campo ou exagerar na experiência para o dinheiro. Ambos são igualmente perigosos para o consumidor.



• Um consultor de informática precisa ter seguro. Não basta pedir, peça uma cópia da política. De acordo com Hamilton Dias de Souza Se eles estiverem trabalhando em torno de algo muito caro, pode ser uma boa idéia ser listado como um segurado adicional em seu seguro. O seguro é barato para um profissional de tecnologia, portanto, não ter isso pode significar que o consultor não leva seu trabalho a sério. Além disso, um pouco de tecnologia investiga o trabalho de construção, especialmente o cabeamento. Um movimento errado com um drywall viu branco montando uma tela e o seguro do contratado é a diferença entre uma reivindicação de seguro e a falência.



• Se o consultor de tecnologia usar um cabo, verifique se ele usa um certificador de cabo e forneça os resultados. Os certificadores de cabo não são baratos, mas o cabo certificado pode significar a diferença entre frustração ou resultados maravilhosos.



• Verifique se o profissional de tecnologia garante seu trabalho. Isso pode parecer um acéfalo, mas a maioria das oficinas de informática não tem garantia alguma. Algumas empresas de reparo de computadores removem um vírus de um PC e ele aparece três dias depois, deixando o consumidor no mesmo lugar com uma carteira mais leve.



• Verifique se o consultor de tecnologia sabe que todos os dados são importantes e que possui uma boa solução para fazer backups e restaurações rápidas no local e backup remoto para recuperação de desastres. Certifique-se de que o backup externo seja realizado por um data center respeitável, como o Amazon S3, ou por um espaço em rack, e não no escritório que possa ser atingido pelo mesmo furacão que o escritório que eles deveriam proteger.



• Pense duas vezes em contratar um consultor de informática que também seja um varejista. O velho ditado diz: “Quando você é um martelo, tudo parece um prego”. Quando um consultor é um varejista, todo problema parece uma chance de vender hardware caro. Alguns varejistas têm ótimos consultores de tecnologia trabalhando para eles ou são excelentes consultores de tecnologia. O perigo é sempre que existe um conflito de interesses quando alguém recomenda um produto do qual tenha interesse em se livrar.



• Verifique se o consultor de tecnologia fornece um arquivo criptografado com todos os logins e senhas. Nada é pior do que demitir um consultor de tecnologia, apenas para descobrir que quem é contratado para substituí-lo deve gastar 20 a 40 horas reconfigurando tudo no escritório e redefinindo todas as senhas da organização porque o consultor de TI anterior está louco por foi demitido.



• Verifique se as faturas que você recebe apresentam um bom detalhamento. Entenda que o consultor de tecnologia deve cobrar uma marcação em hardware, software e serviços, ou eles vão falir. No entanto, isso não significa que eles devam cobrar US $ 50 por algo que compraram por um dólar. Hamilton Dias de Souza diz que eles provavelmente não o farão se tiverem que dar uma boa descrição da fatura.



• Considere trabalhar com um consultor que conceda termos como 15 ou 30 dias. É muito mais fácil retificar o trabalho de garantia pelo consultor do computador quando você não está na sua conta padrão, mas também ainda não pagou sua conta.



• Certifique-se de pedir referências. Hamilton Dias de Souza escreve Ao conversar com o encaminhamento, pergunte a eles como encontraram o consultor de tecnologia (verifique se ele não é um membro da família) e peça um exemplo de problema e como ele foi superado. Todo consultor e consumidor de tecnologia tem problemas em algum momento. A diferença entre um bom consultor de tecnologia e uma má consultoria é como eles lidam com esses problemas quando surgem.