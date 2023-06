Detran avança mais uma etapa para tornar os serviços 100% digitais

Acompanhe a evolução da digitalização de um dos departamentos mais burocráticos no PR

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) está dando continuidade ao seu Projeto de Transformação Digital, buscando tornar todos os serviços oferecidos pelo órgão 100% digitais. Com o objetivo de otimizar e desburocratizar os processos e atendimentos aos cidadãos, foram realizadas oficinas de transformação digital em parceria com a Celepar, onde foram identificados problemas e percepções relacionados aos serviços prestados pelo Detran.

Essa iniciativa reflete o compromisso em tornar a experiência dos usuários mais acessível e eficiente, além de trazer agilidade, redução de custos e outros benefícios. Confira os avanços alcançados pelo departamento nesse processo de digitalização, destacando as principais ações e os benefícios esperados para a população.

Oficinas de Transformação Digital

As oficinas de transformação digital foram realizadas em parceria com a Celepar, utilizando uma metodologia focada no usuário. O objetivo foi identificar os problemas enfrentados pelos cidadãos em relação aos serviços e atendimento do Detran-PR.

Além dos usuários, também foram ouvidos colaboradores e gestores dos sistemas e soluções digitais do órgão, a fim de obter uma visão abrangente e identificar oportunidades de melhoria. Essas oficinas permitiram traçar um diagnóstico completo e apontar as principais áreas de atuação para a transformação digital.

Principais oportunidades identificadas

Durante a reunião entre a diretoria do Detran-PR e os profissionais da Celepar, foram apresentadas as oportunidades geradas pelas oficinas de transformação digital. Seis delas foram elencadas como principais:

Criação de plataforma de infraestrutura tecnológica: Para dar suporte aos serviços digitais, será desenvolvida uma plataforma tecnológica robusta e eficiente, capaz de atender às demandas dos usuários de forma segura e confiável.

Serviços 100% digitais: O Detran pretende disponibilizar todos os seus serviços de forma online, permitindo que os cidadãos resolvam suas questões relacionadas ao trânsito de qualquer lugar, a qualquer momento.

Modelo “sucesso do cliente”: Será implantado um modelo de atendimento que garanta o sucesso do usuário na realização dos serviços. Isso significa que o Detran buscará oferecer suporte e orientação adequados, visando à satisfação e resolução eficiente das necessidades dos cidadãos.

Inteligência de dados: Com a digitalização dos serviços, será possível coletar e analisar dados de forma mais eficiente, o que possibilitará o desenvolvimento de ações estratégicas e a tomada de decisões embasadas em informações precisas.

Cultura digital: A transformação digital não se resume apenas ao desenvolvimento de novas tecnologias, mas também à disseminação de uma cultura digital. Será necessário promover essa cultura entre seus colaboradores e usuários, estimulando a utilização das ferramentas digitais.

Novo modelo de orientação ao usuário nos canais digitais: Será desenvolvido um modelo de orientação ao usuário que facilite a utilização dos serviços digitais, oferecendo suporte e esclarecendo dúvidas de forma clara e acessível.

Vale ressaltar que diversos serviços já podem ser solicitados pelo site ou aplicativo do Detran, como é o caso do licenciamento 2024 PR ou até mesmo da consulta e pagamento de débitos.

Com a identificação das principais áreas de atuação e oportunidades de melhoria, o órgão está planejando e desenvolvendo projetos específicos para cada tema levantado. A transformação digital trará diversos benefícios, como a redução da burocracia, maior eficiência nos processos, economia de tempo e recursos, além de proporcionar uma interação mais moderna e conveniente entre o departamento e os cidadãos.