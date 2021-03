Desenvolvimento Regional realiza audiências públicas para criação do Programa Vale Histórico

Eventos, com a organização da AGEMVALE, acontecem nas cidades de São José do Barreiro e Cruzeiro nos dias 16 e 17 de março, com participação representantes de oito municípios

A Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado, em parceria com a Agência Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte – AGEMVALE realiza, nos dias 16 e 17 de março, audiências públicas para colher demandas e necessidades para o novo projeto voltado às oito cidades que compõem o Vale Histórico. O objetivo é que o Programa Vale Histórico consiga levar aos municípios, projetos que contribuam para o crescimento econômico e para solucionar as necessidades sociais existentes em diversas áreas da região.

RMVALE-LN

“A RMVALE-LN se posiciona entre os dois maiores e mais dinâmicos polos metropolitanos do país, São Paulo e Rio de Janeiro. É o espaço mais estratégico do Brasil, em termos de infraestrutura instalada, mercado consumidor, proximidade com portos, mão de obra qualificada, entre outros fatores que a destaca com intensa e diversificada atividade econômica. O Vale Histórico por sua vez tem valor e riqueza inestimável para a cultura do estado de São Paulo, precisamos promover o desenvolvimento e melhoria de vida da população naquela área”, exaltou Vinholi.

AGEMVALE

As sugestões poderão ser apresentadas pessoalmente nos dias das audiências que serão abertas ao público e toda a sociedade civil, dos municípios de Arapeí, Areias, Bananal, Cruzeiro, Lavrinhas, Queluz, São José do Barreiro e Silveiras. As propostas também poderão ser enviadas, a partir de terça-feira (02 de março), de forma virtual através do email agemvale@sp.gov.br , com assunto: Programa Vale Histórico e também pelo site da autarquia www.agemvale.sp.com.br até o dia 17 de março de 2021, onde será necessário o preenchimento de formulário.

Programa Vale Histórico

“As demandas precisam ser de interesse comum aos oito municípios que compõem o Vale Histórico. Necessidades pontuais ou demandas de interesse individual das cidades têm outro caminho de atendimento,” esclarece Juliana Ogawa, Chefe de Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Regional.

A Subsecretaria de Relacionamento com Municípios tem debatido um programa de desenvolvimento regional para o Vale Histórico de São Paulo, na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. A proposta é implementar políticas públicas que enfrentem a pobreza e o esvaziamento dos municípios menos dinâmicos, com ações/programas que constituam alternativas de emprego e renda, além de estimular o turismo, feiras itinerantes que valorizem o artesanato local, a gastronomia e também programas de apoio ao pequeno produtor rural foram citadas como possíveis caminhos.

O ex-prefeito de Taubaté, Ortiz Junior, que coordena o programa, já formata ações para assistir o crescimento da região. “Vamos ouvir a sociedade civil e o poder público para que possamos consolidar as informações apresentadas e então finalizar os eixos temáticos em que o Estado vai trabalhar com as estratégicas necessárias para elevar a qualidade de vida da população do Vale Histórico,” ressalta o coordenador.

Em razão da pandemia da Covid-19 na região e às medidas de contenção para evitar a disseminação do coronavírus, as audiências públicas terão um número limitado de lugares para a participação presencial. Para isso, como forma alternativa e de maneira a evitar aglomeração de pessoas, a apresentação do Programa Vale Histórico, será realizada através do youtube da AGEMVALE.

Audiência 1 – Município de São José do Barreiro

Para representantes dos municípios de Arapeí, Areias, Bananal e São José do Barreiro.

Data: 16/03 (terça-feira)

Horário: das 14h às 18h

Local: Prédio Clubão Pátio da Rodoviária – Avenida Fortunato Lobão, s/nº – São José do Barreiro

Audiência 2 – Município de Cruzeiro

Para representantes dos municípios de Cruzeiro, Lavrinhas, Queluz e Silveiras.

Data: 17/03 (quarta-feira)

Horário: das 14h às 18h

Local: Câmara Municipal de Cruzeiro – Avenida Major Novaes, 499 – Cruzeiro