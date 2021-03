Desenvolvimento Regional altera formato de audiências públicas, em razão da fase vermelha do Plano São Paulo

Eventos que seriam realizados presencialmente serão realizados de forma online e com a inclusão das cidades do Vale da Fé, nos dias 16 e 17 de março; sugestões de projetos podem ser encaminhadas pelos canais eletrônicos da AGEMVALE até o dia 17 de março

A Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado e a Agência Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte – AGEMVALE, informam que as audiências públicas presenciais marcadas para os dias 16 e 17 de março na região do Vale Histórico, terão o formato alterado para sessões online e com a inclusão das cidades do Vale da Fé, em razão da pandemia da Covid-19. As audiências serão mantidas nos mesmos dias e horários e serão realizadas online.

RM Vale

“A RM Vale se posiciona entre os dois maiores e mais dinâmicos pólos metropolitanos do país, São Paulo e Rio de Janeiro. O Vale Histórico por sua vez tem valor e riqueza inestimável para a cultura do estado de São Paulo, precisamos promover o desenvolvimento e melhoria de vida da população naquela área. Também daremos atenção aos municípios com vocação para o turismo religioso”, explicou Vinholi.

VALE DA FÉ

VALE DA FÉ – Outra mudança nas audiências foi a inclusão das cidades do Vale da Fé que também vão participar das sessões online e com o envio de sugestões e propostas para a região. Faz parte do Vale da fé as cidades: Aparecida, Cachoeira Paulista, Canas, Cunha, Guaratinguetá, Lorena, Piquete, Potim e Roseira.

Secretário Marco Vinholi

“Acatamos uma decisão tomada pelo Secretário Marco Vinholi de incluir também uma atenção aos municípios com vocação para o turismo religioso, então criamos essa vertente dentro do programa”, explicou o coordenador do programa, Ortiz Junior.

O processo de envio de sugestões e propostas de projetos que possam contribuir para o crescimento econômico e para solucionar as necessidades sociais existentes nas regiões e que venham a contribuir para o Programa, continua aberto para toda a sociedade civil e entidades através dos canais eletrônicos da AGEMVALE.

“As demandas precisam ser de interesse comum aos municípios que compõem o Vale Histórico e também ao Vale da Fé. Necessidades pontuais ou demandas de interesse individual das cidades têm outro caminho de atendimento,” esclarece Juliana Ogawa, Chefe de Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Regional.

AGEMVALE

Sugestões e propostas – A população e sociedade civil organizada dos municípios que serão atendidos pelo programa podem apresentar suas sugestões de forma virtual até o próximo dia 17-03- 2021 pelo e-mail: agemvale@sp.gov.br , com assunto: Programa Vale Histórico e da Fé, ou através do campo disponibilizado no site https://www.agemvale.sp.gov.br . As Audiências Públicas acontecerão no formato online nos dias 16-03-2021 e 17-03-2021, via Teams pelo link http://twixar.me/T8Sm , a partir das 14h.

Tal mudança se fez necessária como medida de contenção para evitar a disseminação do coronavírus, observando as instruções do Decreto nº 65.545 de 03-03-21, que classifica todo o Estado de São Paulo, na fase vermelha do Plano de São Paulo, entre os dias 6 a 19-03-2021.

Audiência 1

Para representantes dos municípios:

Vale Histórico: Arapeí, Areias, Bananal e São José do Barreiro

Vale da Fé: Aparecida, Cunha, Potim e Roseira

Data: 16/03 (terça-feira)

Horário: das 14h às 18h

Link de acesso: http://twixar.me/T8Sm

Audiência 2

Para representantes dos municípios:

Vale Histórico: Cruzeiro, Lavrinhas, Queluz e Silveiras

Vale da Fé: Cachoeira Paulista, Canas, Guaratinguetá, Lorena e Piquete

Data: 17/03 (quarta-feira)

Horário: das 14h às 18h

Link de acesso: http://twixar.me/T8Sm

Imagem de eduardohfa por Pixabay