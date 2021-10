Desenvolve Vale recebe Ciro Gomes em evento que dá início a série de encontros com pré-candidatos à Presidência

Político do PDT aparece em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto para 2022; reunião é exclusiva aos conselheiros do Desenvolve Vale e será realizada no dia 27, em São José dos Campos

Pré-candidato à Presidência em 2022, Ciro Gomes (PDT) abre o ciclo de sabatinas “O Vale em debate: oportunidades e desafios para o futuro”, que será realizado pelo Desenvolve Vale com os candidatos a presidente a partir deste mês. Ciro conversa com o grupo, em evento exclusivo aos conselheiros, no dia 27 de outubro, às 14h.

O pré-candidato do PDT foi o terceiro colocado nas eleições presidenciais de 2018. Ele obteve 12,47% dos votos válidos, o que corresponde a pouco mais de 13,3 milhões de votos. Para 2022, ele aparece com 9% nas intenções de voto, em terceiro lugar, de acordo com pesquisa do Datafolha de 15 de setembro – a mais recente realizada pelo instituto.

Com o objetivo de debater uma nova agenda voltada à retomada do crescimento e do desenvolvimento sustentável, o Desenvolve Vale vai convidar todos os candidatos que já colocaram seus nomes na disputa pelo Palácio do Planalto para o ciclo de sabatinas. Ciro é o primeiro deles.

No encontro com os conselheiros do Desenvolve Vale, Ciro vai apresentar suas propostas para o país e para a região, que é reconhecida nacionalmente pela intensa e histórica atividade industrial, além da localização estratégica.

Ciro também vai ouvir os anseios e as demandas dos representantes da classe produtiva da região, que compõem o conselho do Desenvolve Vale, para a RMVale, a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte.

RMVale

A RMVale – composta por 39 municípios, situados entre as duas regiões metropolitanas mais importantes do país, São Paulo e Rio de Janeiro – tem PIB de R$ 113,2 bilhões e sedia um dos mais modernos complexos aeronáuticos do mundo, além de atividades de refino de petróleo, produção de automóveis, papel e celulose. É sede da Embraer, da Johnson & Johnson, da General Motors, da Volkswagen, da Monsanto, da Ericsson e da Avibras, entre outras.

Coordenador do Desenvolve Vale, Kiko Sawaya

“Com a vinda do pré-candidato Ciro Gomes (PDT), o Desenvolve Vale mostra a importância de pensar a política de maneira personalizada e atenta às características regionais, sempre com debates salutares. Nosso objetivo é ouvir todos os candidatos, conhecer suas plataformas e apresentar os desafios e os caminhos para o crescimento na nossa região”, afirma o coordenador do Desenvolve Vale, Kiko Sawaya.



Sabatinas

A série de encontros com os pré-candidatos à cadeira presidencial tem como objetivo ouvir, individualmente, todos os nomes que se colocaram na corrida presidencial para 2022. Os encontros sempre serão fechados, exclusivo a conselheiros do Desenvolve Vale (entre eles, diretores e presidentes de outras entidades, representantes de classe e lideranças dos setores produtivos, industriais e de serviços), além de convidados.

“A RMVale é uma potência, um polo de oportunidades com cenários que favorecem o investimento estranegeiro. Também é referência em inovação. A agenda nacional dos próximos anos com certeza passa pela nossa região, e é importante assumirmos esse protagonismo agora”, explica Sawaya.

Ciro Gomes



O convidado da rodada de abertura dos encontros “O Vale em debate: oportunidades e desafios para o futuro” é nascido em Pindamonhangaba, advogado por formação e professor universitário. Foi deputado estadual por duas legislaturas, prefeito de Fortaleza e governador do Ceará.

No governo federal, Ciro já ocupou os cargos de ministro da Fazenda no governo Itamar Franco (MDB) e ministro da Integração Nacional no primeiro mandato do governo Lula (PT). É candidato a presidente pela quarta vez.

O Vale em debate:oportunidades e desafios para o futuro

Ciclo de debates com os pré-candidatos a presidente da República

Convidado: Ciro Gomes (PDT)

Quando: 27 de outubro

Onde: São José dos Campos (SP)

Encontro exclusivo com os conselheiros do Desenvolve Vale

Desenvolve Vale



O Desenvolve Vale é uma plataforma de negócios voltada ao desenvolvimento sustentável da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Tem como conselheiros algumas das principais lideranças empresariais com atuação na região, dos mais variados setores, que colaboram na organização e execução de uma agenda voltada aos interesses econômicos da comunidade valeparaibana. O Desenvolve Vale tem como missão promover relações empresariais e valorizar a importância dos setores produtivo, industrial e de serviços no desenvolvimento sustentável das cidades, sempre defendendo a ética, os princípios democráticos e a eficiência na gestão pública e privada. O Desenvolve Vale é coordenado por Kiko Sawaya.