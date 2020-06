Desenvolve Vale inicia movimento para atrair XP à RMVale

Companhia anunciou que vai transferir sede para o interior de São Paulo, em cidade com bom acesso a aeroportos e rodovias; projeto prevê prédio inovador e sustentável

O Desenvolve Vale inicia nesta semana um movimento entre empresários para apresentar à XP cidades da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, a RMVale, com potencial para sediar a nova sede da empresa – que planeja expandir suas atividades e construir uma sede sustentável e tecnológica fora da capital do estado. Na região, São José e Jacareí são cidades que atendem aos requisitos buscados pela corretora de valores.

A Villa XP, como vai se chamar a sede da companhia, foi apresentada ao público na última semana, no documento XP de Qualquer Lugar. A ideia é que o prédio, “moderno e sustentável”, como apontou documento, fique próximo à capital paulista, com fácil acesso a aeroportos e rodovias.

Com destaque na economia de São Paulo, com atividades diversificadas e muita força nos setores industrial e de serviços ao longo da Via Dutra, a RMVale reúne os atributos exigidos pela XP, que também prevê a ampliação da sua atuação para os próximos anos.

A empresa se prepara para lançar seus próprios serviços financeiros já no segundo semestre deste ano. A corretora vai oferecer cartões de crédito e débito, conta digital, câmbio e outros produtos e serviços financeiros.

A RMVale

Com R$ 113,2 bilhões de PIB (5,09% do total do estado) e 2.446.521 habitantes em suas 39 cidades, segundo dados do Mapa da Economia Paulista, do Desenvolve SP, a indústria de alta tecnologia na RMVale foi responsável por 47,7% das exportações da região em 2016 (no estado, a porcentagem média foi de 12,5%).

Além disso, a região tem 8 dos 12 polos de desenvolvimento criados pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e aparece com bons índices de escolaridade nos empregos formais, com crescimento, em dez anos, de 55% para 64,4% nos empregos com níveis de ensino médio completo e superior incompleto.

Ainda na área de tecnologia, o Mapa da Economia Paulista detectou o DCTA, o ITA e o Parque Tecnológico de São José dos Campos como polos de oportunidades, além de outros cenários que podem favorecer as cidades e são atrativos para o desenvolvimento de novos negócios.

Mobilização do setor produtivo

Reunindo, portanto, um perfil voltado à inovação e a infraestrutura física necessária, que atende às demandas apresentadas pela XP, a RMVale se coloca como a melhor região para receber a nova sede da companhia, na opinião do conselho do Desenvolve Vale.

“A força da indústria e da cadeia produtiva e de serviços da região, aliada à qualidade de vida que temos nas nossas cidades, e os atributos geográficos, entre São Paulo e Rio, colocam o Vale como a melhor escolha para a XP. Neste momento, vamos iniciar conversas com a empresa e com representantes dos mais diversos segmentos para costurarmos juntos um caminho para que a região seja escolhida”, afirma o coordenador do Desenvolve Vale, Kiko Sawaya.

A campanha pela vinda da XP à RMVale contará com ações nas mídias tradicionais e online, além de articulações entre empresários e representantes do poder público. “Nosso objetivo é mostrar como a XP pode se beneficiar ao se instalar aqui, desde a qualidade da nossa construção civil até a capacitação da nossa mão de obra. Ao mesmo tempo, seremos referência mundial mais uma vez por contar com um prédio tão moderno e inovador”, completa Sawaya.

A Villa XP

A Villa XP contará com heliponto, com 100% com energia renovável e tecnologia de reaproveitamento de água. Além disso, a nova sede também prevê espaço para crianças, sala de exposições com tela de cinema, fotos, obras e painéis interativos com a história da companhia. Haverá ainda área com mesas e poltronas, um café, palco de eventos e salas de treinamentos. A Villa XP contará com um complexo esportivo com quadras de tênis, basquete, futebol, pista de corrida, piscina e academia de ginástica.

Alguns trechos sobre a XP Villa, descritos no e-book “XP de Qualquer Lugar”:

“Não temos mais uma sede concentrada em lajes corporativas no bairro do Itaim Bibi na capital paulista. Não nos apinhamos mais em andares, nem ficamos parados em filas de estacionamento, na garagem do escritório, para retornar para casa no final do dia. Não deixamos de ter uma sede. Ela só mudou de lugar e de finalidade. Despedimo-nos dos arranha-céus à beira do rio Pinheiros para buscar um espaço que tenha mais a nossa cara. Um espaço de convivência.”

“Chegar na Villa XP é fácil, pois está próxima de aeroportos, e o acesso rodoviário também é possível desde São Paulo através de rodovias de excelente qualidade. Também temos nosso próprio heliponto. Logo na chegada, é perceptível o conceito moderno e futurístico. A arquitetura da Villa XP se molda no meio de árvores altas, com suas fachadas de vidro. Foi projetada com profundo cuidado com o meio ambiente e com as comunidades locais.”

“O complexo é alimentado 100% por energia renovável. Ecologicamente correto, há tecnologia de reaproveitamento de água e uso abundante de materiais sustentáveis.”

“Você começa o tour pelo nosso Showroom. A primeira parada é uma sala de cinema 4D, em forma de domo, para assistir a um vídeo marcante que resume a nossa história, propósito e valores. Na saída do cinema, você atravessa um corredor com fotos, obras de arte, objetos que marcaram nossa história e um painel interativo com a linha do tempo, desde a nossa fundação como XP Investimentos — numa sala de 25 m² em Porto Alegre, em 2001 —, passando pelo IPO na bolsa americana Nasdaq, no final de 2019, até o marco de nos transformarmos em uma empresa 100% remota em 2020.”

“A sala seguinte é ampla. Nela, você pode aproveitar para observar um grande painel digital, mostrando onde estão os colaboradores da XP Inc. espalhados pelo mundo e, em tempo real, a quantidade de e-mails, mensagens e ligações que estão sendo trocados entre eles, além da imagem em vídeo daqueles que estiverem com a câmera ligada.”

“A Villa XP foi pensada e construída para estimular a convivência entre pessoas. (…) Todos os espaços da Villa XP têm mesas e poltronas para conversas entre clientes, colaboradores e parceiros. São espaços livres e abertos para bate-papos profissionais ou pessoais. Em meio a tudo isso, o espaço do Café, uma praça no coração do campus: o lugar ideal para conhecer pessoas e marcar conversas com colegas e clientes.”

“Seguindo o tour pelo eixo sul, você verá o complexo esportivo, com quadras de tênis, campo de futebol, quadra de basquete, pista de corrida, piscina e academia. Apesar de trabalharmos remotamente, sempre temos colaboradores visitando a Villa XP, seja para reuniões, dinâmicas de equipe ou eventos. Por isso, o complexo esportivo está sempre movimentado, além de ser frequentemente utilizado para competições e campeonatos organizados pelos colaboradores.”

Kiko Sawaya, do Desenvolve Vale

Desenvolve Vale

O Desenvolve Vale é uma plataforma de negócios voltada ao desenvolvimento sustentável da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Tem como conselheiros algumas das principais lideranças empresariais com atuação na região, dos mais variados setores, que colaboram na organização e execução de uma agenda voltada aos interesses econômicos da comunidade valeparaibana. O Desenvolve Vale tem como missão promover relações empresariais e valorizar a importância dos setores produtivo, industrial e de serviços no desenvolvimento sustentável das cidades, sempre defendendo a ética, os princípios democráticos e a eficiência na gestão pública e privada. O Desenvolve Vale é coordenado por Kiko Sawaya.