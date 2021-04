Desenvolve Vale discute investimentos para a RMVale com secretário de Desenvolvimento Regional de São Paulo

Encontro com Marco Vinholi, que será on-line, é mais de um ciclo de encontros para discutir a retomada econômica na região

Dando continuidade a um ciclo de conversas sobre a retomada da economia com vistas ao desenvolvimento sustentável da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, a RMVale, o Desenvolve Vale conversa nesta quinta-feira (22), às 17h, com o secretário de Desenvolvimento Regional do estado de São Paulo, Marco Vinholi. O encontro é virtual, via aplicativo zoom.

Exclusivo aos conselheiros do Desenvolve Vale, o encontro vai discutir os planos da gestão João Doria (PSDB) para a retomada econômica na região, além de projetos para estimular a criação de empregos e a geração de renda. Na pauta, também, a discussão de políticas integradas para os municípios da RMVale, priorizando o crescimento sustentável da região.

Coordenador do Desenvolve Vale Kiko Sawaya

“Neste cenário de insegurança, é importante a união e o esforço de todos para que os esforços na retomada sejam certeiros. É preciso se preocupar com os empregos, com a qualidade de vida das pessoas da região, e isso passa prioritariamente pela oferta de um ambiente seguro de negócios aos empreendedores. Unindo forças, setores público e privado, conseguiremos resgatar nossa economia”, afirma o coordenador do Desenvolve Kiko Sawaya.

Em março, para tratar sobre o tema, o Desenvolve Vale conversou com o secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do Ministério da Economia, Jorge Luiz de Lima. Um dos nomes mais importantes da equipe do ministro Paulo Guedes, o secretário liderou o projeto que visa reduzir em R$ 1,5 trilhão o chamado “Custo Brasil”, em uma parceria com o setor produtivo.

Além de tratar sobre projetos e políticas voltadas à região, os encontros são oportunidades para os conselheiros do Desenvolve Vale sensibilizarem os gestores públicos sobre necessidades específicas da RMVale. “Como região metropolitana, temos características únicas. Esse diálogo é fundamental no exercício público, para todos trabalhem em prol de um bem comum, com transparência”, explica Kiko.

A reunião desta quinta-feira será realizada via videoconferência. Vinholi é administrador de empresas pela PUC-SP, com especialização em Gestão Empresarial pela FGV. É empresário do ramo de comunicações e agronegócio. Foi deputado estadual, líder do PSDB na Assembleia Legislativa de São Paulo e relator do orçamento do estado por duas vezes.

Diálogos para o desenvolvimento

A reunião com o secretário é mais uma da extensa lista de convidados que o Desenvolve Vale já trouxe para o debate de ideias com os conselheiros. Em fevereiro, por exemplo, o grupo recebeu o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB).

Também já participaram dos bate-papos o ex-presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn; os deputados federais Eduardo Cury (PSDB) e Alan Fonteyne (Novo); além dos prefeitos de São José, Felicio Ramuth (PSDB), e Jacareí, Izaias Santana (PSDB), entre outros.

Desenvolve Vale

O Desenvolve Vale é uma plataforma de negócios voltada ao desenvolvimento sustentável da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Tem como conselheiros algumas das principais lideranças empresariais com atuação na região, dos mais variados setores, que colaboram na organização e execução de uma agenda voltada aos interesses econômicos da comunidade valeparaibana. O Desenvolve Vale tem como missão promover relações empresariais e valorizar a importância dos setores produtivo, industrial e de serviços no desenvolvimento sustentável das cidades, sempre defendendo a ética, os princípios democráticos e a eficiência na gestão pública e privada. O Desenvolve Vale é coordenado por Kiko Sawaya.

Secretário de Desenvolvimento Regional do estado de São Paulo, Marco Vinholi