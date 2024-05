Descubra a cidade de Canavieiras, um refúgio de tranquilidade na Bahia

Canavieiras, localizada no sul da Bahia, é um pequeno município banhado por história, cultura e belezas naturais. Foi fundada em 1535, sendo a primeira vila portuguesa do Brasil, ostentando o título de “Cidade Mãe de Cacao”. Sua rica história começa junto ao início do cultivo do cacau no país, tendo sido palco de importantes eventos como a chegada da primeira muda de cacau e a fundação da primeira fábrica de chocolate.

Apesar de ser uma cidade litorânea, Canavieiras se parece com uma típica cidade do interior da Bahia e apesar de não apresentar um IDH alto, Canavieiras tem um custo de vida muito acessível e oferece um refúgio de tranquilidade e segurança em meio ao caos das grandes metrópoles. A cidade tem uma agenda de eventos culturais, onde a população se une para festejar ao tradicional estilo baiano. Além disso, a cidade também é conhecida como um importante ponto de pesque e solte e pesca oceânica.

Canavieiras e sua economia com foco na natureza

A economia de Canavieiras é diversificada, com destaque para o turismo, a pesca, a agricultura familiar e a produção de cacau. O turismo vem crescendo nos últimos anos, atraído pelas belezas naturais das praias e do rio, pela história e pela cultura local.

A pesca artesanal, que se caracteriza por ser um trabalho manual e familiar, garante o sustento de muitas famílias e abastece a região com peixes frescos. Além disso, a pesca artesanal é um costume que atrai muitas pessoas do segmento para a região, para as modalidades pesque e solte e para a pescaria oceânica. O Rio Salsa que depois de muito serpentear se abre para o mar, oferece um ambiente espetacular para pescas excelentes

A agricultura familiar contribui para a oferta de produtos frescos e orgânicos, o que oferece a chance de provar pratos deliciosos e tradicionais dos costumes baianos. A produção de cacau, embora não tenha a mesma relevância do passado, ainda é um importante setor que colabora para que a economia local circule.

O que fazer em Canavieiras?

Em Canavieiras você pode visitar o centro histórico, com ruas estreitas, casas coloniais e igrejas antigas, como a Igreja Matriz de São Mateus e a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que costumam fazer sucesso e atrair todos os fieis que visitam a cidade. Além das belíssimas praias que Canavieiras ostenta com muito orgulho e beleza, existem os rios Pardo e Salsa, onde é possível pescar, nadar e fazer passeios de barco.

O Museu Histórico de Canavieiras abriga um acervo que conta a história da cidade desde o seu começo quando ainda era uma vila portuguesa. E uma atração imperdível para quem visita a cidade, é a famosa Festa Nacional do Caranguejo, que é realizada anualmente em julho, reúne muita música, dança e gastronomia típica.

Uma cidade em desenvolvimento

Educação

A rede municipal de ensino em Canavieiras oferece educação infantil, fundamental e médio. Há também instituições privadas de ensino. A qualidade da educação ainda é um desafio a ser superado, mas a cidade investe na formação de professores e na melhoria da infraestrutura escolar, avançando mesmo que aos poucos para um futuro ideal para a educação local.

Trabalho

O mercado de trabalho em Canavieiras oferece oportunidades em diversos setores, principalmente no turismo, na pesca, na agricultura e no comércio. A demanda por mão de obra qualificada é crescente, principalmente nas áreas de hotelaria, gastronomia e gestão, tendo em vista que o turismo tem crescido na região, aumentando o fluxo de pessoas e de trabalho na região.

Imagem de DEZALB por Pixabay