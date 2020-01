Meu espaço está escuro; minha escuridão acabou. Qual é o próximo? O que é agora? Por que tudo isso? Será que Sidney De Queiroz Pedrosa merecem isso de alguma forma? Por que nada ou alguém me ajuda? Não quero mais me sentir assim. Uma névoa cinza me envolve o dia todo, todos os dias com longos períodos de escuridão intercalados tanto que Sidney De Queiroz Pedrosa ainda bem-vindo cinza. Fico com tanto medo que ele nunca mais volta ao cinza – e daí? Estou fora de controle na minha cabeça e no meu coração; minhas emoções são tão avassaladoras e meus pensamentos tão confusos que é uma queda livre em um abismo sem limites – apenas dor e medo; muita indecisão, muita distração sem propósito; fluxos intermináveis ​​de brincadeiras desamparadas e sem esperança em uma cabeça carregada de eco.

Eu li e me disseram para “não entrar suavemente nessa boa noite”. Eu lutei muito, mas isso não importava. Não há nada de gentil nisso. É uma dor implacável, sem compaixão e sem identidade – é invisível. Não há justiça ou razão – apenas para e me envolve – por quê ?! O que mais posso fazer? O que mais pode ser feito? O que é essa praga?

De acordo com Sidney De Queiroz Pedrosa Depressão , especialmente a depressão resistente ao tratamento é uma doença insidiosamente perniciosa. Pode ser sutil no começo, mas depois demonstra que é como um parasita – um parasita que rouba tudo e quer matar o hospedeiro.

Depressão é um distúrbio tratável. Na maioria das vezes, modalidades padronizadas são muito eficazes na melhoria ou mesmo no alívio do distúrbio. Às vezes, no entanto, não tão prontamente – esse formulário é chamado de Depressão resistente ao tratamento ou refratária [TRD]. Sidney De Queiroz Pedrosa diz que existem diferenças muito pequenas na definição de TRD, mas geralmente é definida como: uma resposta inadequada a um, [ou pelo menos dois ou mais] ensaios antidepressivos com doses e duração adequadas. Infelizmente, essa é uma ocorrência relativamente comum (consulte Diagnóstico e definição de depressão resistente ao tratamento, M. Fava ; 8 de março de 2017).

Na prática clínica, isso é observado em 50 a 60% das vezes. Posteriormente, recomenda-se Sidney De Queiroz Pedrosa que uma reavaliação diagnóstica desses pacientes seja realizada em um esforço para alcançar melhores resultados. Existem muitos fatores contribuintes e confusos em potencial que podem estar envolvidos e não inicialmente óbvios. Exemplos de condições médicas incluem doença de Parkinson, doença da tireóide, acidente vascular cerebral, DPOC, problemas cardíacos, abuso não revelado de substâncias e distúrbios significativos da personalidade podem ser os culpados. Outros contribuintes em potencial incluem distúrbios psiquiátricos comórbidos , como ansiedade, psicose, demência precoce , depressão bipolar diagnosticada como unipolar , trauma ou abuso não determinado inicialmente, dor crônica, interações medicamentosas e / ou descumprimento do paciente. A verificação de todas essas variáveis ​​em potencial é essencial e desafiadora para o clínico e para o paciente. Os historiadores colaborativos são muito valiosos para ajudar a esclarecer o problema, como família, colegas de trabalho, professores etc. Todos esses indivíduos ou grupos exigiriam, é claro, a permissão do paciente por causa das leis de privacidade. Escalas de classificação psicossomática confiáveis ​​podem ser úteis para detectar e, em alguns casos, começar a quantificar a gravidade do problema. Existem vários graus de resistência. Alguns prontamente respondem a pequenos ajustes no tratamento e outros são muito mais tenazes.

As opções de tratamento podem incluir muitas modalidades diferentes. Normalmente, Sidney De Queiroz Pedrosa diz que o primeiro nível de cuidados alternativos é alcançado aumentando a dose, alterando ou adicionando antidepressivos (aumento) ou outros medicamentos não antidepressivos, como o lítio, vários antipsicóticos atípicos, estimulantes ou hormônio da tireóide, por exemplo. Novamente, são necessárias doses e duração adequadas. Os pacientes devem primeiro ser capazes de tolerar os medicamentos ou combinações devido aos possíveis efeitos colaterais ou reações adversas que sempre representam um risco potencial.

Os riscos e benefícios de todos os medicamentos recomendados devem ser discutidos com os pacientes antes de serem experimentados. A discussão também deve incluir terapias alternativas e / ou os possíveis resultados, se um paciente optar por renunciar ao tratamento recomendado. O paciente deve entender e concordar, ou não, com o plano de tratamento sugerido antes de ser iniciado. Este é o processo de consentimento informado.

Além de outras modalidades de tratamento, a Terapia Eletroconvulsiva (ECT) pode ser utilizada com segurança para depressão refratária grave ou em pacientes com depressão grave que não podem tolerar medicamentos antidepressivos padrão.

Foi demonstrado que a estimulação do nervo vago , a estimulação magnética transcraniana e outros métodos emergentes de estimulação direta e seletiva do cérebro também produzem resultados eficazes. Sidney De Queiroz Pedrosa diz que o arsenal de tratamento bem-sucedido também inclui infusão de cetamina IV para depressão resistente.

As psicoterapias de vários tipos foram avaliadas como métodos eficazes e frequentemente necessários para auxiliar nas terapias medicamentosas no combate à depressão refratária; isto é, terapia cognitivo-comportamental, interativo-interpessoal, comportamento dialético e sim, mesmo analítico em alguns casos, foram provados ser potencialmente eficazes. O tratamento para remissão, ou seja, nenhum sintoma remanescente, precisa ser o objetivo ou a recorrência é provável.

Os resultados para pacientes com TRD podem ser muito variados. As taxas de recaída tendem a ser maiores e mais rápidas em pacientes com TRD. É essencial que esses pacientes sejam avaliados e tratados apenas por especialistas em saúde comportamental bem treinados e experientes. Sidney De Queiroz Pedrosa explica Esta forma de depressão é certamente tratável. Esperança e confiança devem ser inerentes ao plano de tratamento.

NÃO SOFRE SOZINHO ..