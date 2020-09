Denyse Bittencourt lança “Tudo Posso” em versão acústica (Luau Live Session)

Denyse Bittencourt lançou nesta sexta feira (4) a versão acústica (Luau Live Session) da canção “Tudo Posso” composição de sua autoria, que fez grande sucesso com o Renascer Praise e completa neste ano 20 anos de sua primeira gravação.

“Tudo Posso” é inspirada em Felipenses 4:13 “Tudo Posso em Deus que me fortalece”

O versículo “Tudo posso naquele que me fortalece” ensina uma verdade muito importante: Jesus é nossa força e mesmo passando por tempos de riqueza e de pobreza, força e fraqueza, fartura e necessidade, a nossa força vem Dele. Nosso sustento e nossa alegria e toda nossa vida depende Dele. Com Jesus, podemos passar por todo tipo de situação e ainda encontrar forças para continuar.

“Aprender a lidar com todo tipo de situação e independentemente das circunstâncias ter alegria. É essa a verdade que eu quis passar na mensagem da canção que Deus entregou ao meu coração”, declara Denyse

E acrescenta: “Essa foi a primeira canção que Deus me deu, depois de um tempo muito difícil que passei de depressão e tentativa de suicídio. Após ter uma experiência de amor real com Jesus, essa letra veio ao meu coração e a cada vez que eu cantava, eu ia sendo cada vez mais transformada. E ainda hoje, 20 anos depois, eu ouço testemunhos de pessoas que passando pela mesma situação foram tocadas pela canção e encontraram respostas. E toca a mim também, pois é uma luta constante da qual a gente precisa sempre estar atento, é com Deus nos fortalecendo que podemos atravessar os dias escuros”, completa a cantora.

O relançamento da canção nasceu da vontade de falar sobre este assunto tão importante: a depressão, que é um transtorno mental, do qual estima-se que atinja mais de 300 milhões de pessoas de diferentes idades, em todo o mundo, e é a principal causa de incapacidade atingindo em maior número as mulheres, dados segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde).

Falar sobre o assunto é necessário, pois sabemos que muitos quadros depressivos levam ao suicídio e neste mês acontece o Setembro Amarelo, uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio, iniciada em 2015. O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque, desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio.

A cada ano 800 mil pessoas cometem suicídio no mundo, e no Brasil em torno de 11 mil pessoas. Em média 40 segundos, no mundo, e a cada 46 minutos no Brasil uma pessoa comete suicídio.

É urgente conversarmos a respeito e acolher a quem sofre.

A versão “Tudo Posso – Luau Live Session” foi gravada há algum tempo, em um Luau em que Denyse participou e nesta canção teve a participação de Clóvis Pinho no violão.

Denyse Bittencourt canta desde criança e fez sua estréia profissional no Renascer Praise em 2000, cantando justamente “Tudo Posso” gravada ao vivo em Israel.

A cantora permaneceu no Renascer Praise por 10 anos, onde gravou 10 CDs e 10 DVDs, sendo uma das principais vocalistas e compositora de sucessos como “Melodia que vem do Céu”, “Semente da Promessa”, “Mover das Águas” e “Ser Conhecido de Deus” além de “Tudo Posso” e interpretando canções de grande sucesso como “Me Derramar”, “Já está consumado”, “Graça”, “Mais da Tua Essência” entre outras.

Em 2008 gravou seu primeiro CD solo “Aliança no Altar” com 10 canções autorais, entre elas “Tudo Posso” em versão estúdio.

Em 2014 Denyse lançou o projeto “Piano e Voz”, um EP com 3 canções disponibilizado em áudio nas plataformas digitais e em vídeo em seu canal de vídeos.

O segundo CD veio em 2015 “Um Minuto Mais” com 10 canções autorais, entre elas “Ser Conhecido de Deus” uma das canções, de sua autoria, de maior sucesso no Renascer Praise, com mais de 5 milhões de visualizações no Youtube, e 4 canções compostas por Clóvis Pinho.

Em 2017 Denyse mudou-se para os EUA, onde seguiu cantando e divulgando “Um Minuto Mais” e por este CD concorreu em seis categorias a 11ª edição do “Prayse Factor People’s Choice Awards”, premiação americana que elege os melhores cantores/álbuns cristãos independentes do mercado fonográfico, e chegou à final em quatro categorias: Christian Pop Solo, International Song of the year, New Artist of the year e Alternative Christian Solo.

Além da versão acústica lançada nesta sexta feira (04) a cantora promete novo single para breve.

