Denise Dias posa de fio dental e lança linha de lingerie

Musa da marquinha e estrela se sua própria plataforma de conteúdo adulto, Denise Dias exibe marquinha em fotos para sua coleção de lingerie. “Depois do grande sucesso da minha coleção de biquínis, acabo de lançar a minha coleção de lingeries, Secret Denise Dias, e não tenho dúvidas que será um grande sucesso também. As peças são verdadeiras jóias, com muita feminilidade e que fazem as mulheres se sentirem poderosas ! Eu me inspirei no poder feminino da sedução sem me esquecer que também precisam ser peças confortáveis. Os modelo vão desde um super fio dental até uma peça para dar conforto na hora do treino” disse a atriz e empresária.

Denise Dias

Foto:Wellington Santos

Coleção de lingerie