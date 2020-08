Delta traz de volta mais voos pelo Atlântico e pelo Pacífico neste inverno e no verão de 2021 do Hemisfério Norte

Os clientes verão mais voos transatlânticos e transpacíficos para os principais destinos de negócios e lazer do mundo

Enquanto a Delta trabalha para reiniciar o serviço em alinhamento com a suspensão das restrições de viagens, a potencial disponibilização de uma vacina e o retorno gradual da demanda, os clientes verão mais voos transatlânticos e transpacíficos para os principais destinos de negócios e de lazer nas temporadas de inverno (fim de 2020 e primeiro trimestre de 2021) e no próximo verão do Hemisfério Norte. Embora a companhia aérea espere que a recuperação do nível pré-COVID no caso das rotas internacionais continue mais lenta em relação ao mercado doméstico dos Estados Unidos, a Delta planeja adicionar mais de 50 voos transoceânicos a partir do segundo trimestre de 2021 em comparação com a programação oferecida no mesmo período de 2020.

A empresa concentrará sua força em seus principais mercados e, com o apoio de seus parceiros, oferecerá aos viajantes uma ampla gama de conexões a partir dos principais hubs.

“Embora obstáculos significativos na luta global contra a pandemia continuem existindo, estamos prontos para conectar os clientes às outras pessoas, lugares, oportunidades e experiências que desejam”, disse Joe Esposito, vice-presidente sênior de Planejamento de Rede. “Os passageiros que voam internacionalmente vão encontrar uma frota modernizada, equipada com nossos produtos de cabine mais recentes e uma experiência de viagem que prioriza tanto sua saúde como a de nossos funcionários, desde o check-in até a retirada de bagagem”.

À medida em que os clientes consideram viagens futuras, sejam internacionais ou domésticas, a abordagem em múltiplos níveis da Delta em relação à saúde e à segurança garante tranquilidade durante toda a experiência de voo. As medidas incluem, mas não estão limitadas, a:

Desinfecção de todas as aeronaves pelo processo de aspersão eletrostática antes da partida e ampla desinfecção pré-voo dos pontos de alto contato em todo o interior do avião.

Utilização de sistemas de circulação de ar de última geração dotados de filtros HEPA, que extraem mais de 99,99% das partículas, incluindo vírus.

Bloqueio de todos os assentos do meio e limitação do número de clientes por voo até 6 de janeiro de 2021.

Exigência do uso de máscaras faciais em todo o aeroporto, nos Delta Sky Clubs e a bordo da aeronave.

Os parceiros da Delta também introduziram medidas para garantir que os clientes desfrutem de uma experiência perfeita, descomplicada e segura do início ao fim, com atualizações regulares postadas em seus sites conforme o serviço retorna.

A companhia irá operar a programação ajustada com uma frota atualizada e mais eficiente dos Airbus A350-900 e A330-900neo e com Boeings 767 repaginados, a serem usados após a retirada das aeronaves Boeing 777 no fim de outubro de 2020.

Os clientes também podem contar com maior flexibilidade caso seus planos mudem, já que a Delta estendeu sua isenção de taxa de alteração para novos voos adquiridos até 30 de setembro de 2020.

A programação da Delta permanece sujeita a alterações em virtude da natureza evolutiva da COVID-19, demanda do cliente, regulamentos governamentais de viagens e diretrizes de saúde federais. As datas específicas de reinício podem variar para rotas suspensas anteriormente em razão de restrições de viagem e outros requisitos operacionais. A Delta tomará decisões sobre retomar o serviço adicional em outros destinos em uma data posterior.

Programação Transpacífica

Em 2021, a Delta manterá sua presença global e seus investimentos em Seattle (SEA), que continua sendo um aeroporto principal para viagens à Ásia. O serviço diário contínuo no próximo ano de Sea-Tac para Tóquio-Haneda (HND), Seul-Incheon (ICN), Pequim (BJS) e Xangai (PVG) permitirá que os passageiros se conectem ainda mais na região por meio dos parceiros da Delta: a Korean Air e a China Eastern.

Com a abertura das novas instalações de desembarque internacional em SEA, a Delta oferecerá uma experiência totalmente renovada para clientes locais e em conexão com acesso direto ou com um parceiro para mais de 95% dos mercados da Ásia. Os viajantes que partem de Seattle para qualquer destino que a companhia atende na Ásia irão desfrutar de uma vivência aprimorada a bordo de eficientes aeronaves de última geração, que oferecem as premiadas suítes Delta One e a popular cabine Delta Premium Select.

No hub do parceiro da Delta em ICN, os viajantes dos atuais voos da companhia, que partem de Atlanta (ATL), Detroit (DTW) e Seattle, podem se conectar com mais de 70 destinos em toda a Ásia por meio da parceira Korean Air. Em abril de 2021, a Delta planeja retornar com o serviço entre Minneapolis (MSP) e Seul-Incheon.

A Delta também continua comprometida com o mercado do Japão e, no terceiro trimestre de 2021, oferecerá rotas de sete cidades dos Estados Unidos para Haneda, o aeroporto mais próximo e conveniente de Tóquio. Atualmente, a empresa aérea oferece até 14 voos semanais desde os aeroportos de Atlanta, Detroit, Los Angeles (LAX) e Seattle. A partir de dezembro de 2020, a Delta planeja adicionar voos até quatro vezes por semana entre Haneda e Honolulu (HNL).

Entre os Estados Unidos e a China, a Delta está trabalhando em estreita colaboração com o governo de ambos os países para aumentar o serviço em resposta à alta demanda. No momento, a companhia opera quatro voos semanais para Xangai (PVG), que partem de Detroit e Seattle. Sujeito à aprovação, a empresa planeja aumentar o serviço entre esses destinos. No terceiro trimestre de 2021, a Delta espera operar uma frequência diária entre Xangai e Detroit, Seattle e Los Angeles, além de uma rota diária que conecta Sea-Tac com o novo Aeroporto Daxing, em Pequim, o que também está sujeito à aprovação do governo.

Para a Austrália, o plano é manter um mínimo de três voos por semana entre Los Angeles e Sydney (SYD) antes de retomar o serviço diário em 2021. O serviço será oferecido a bordo de aeronaves Airbus 350-900 a partir de novembro, que oferece mais luxo e conforto com a suíte Delta One, a cabine Delta Premium Select, grande variedade de entretenimento a bordo e espaço pessoal mais organizado.

Hub nos

Estados Unidos Rota Programação IATA para o Inverno do Hemisfério Norte(25 Out-27 Mar) Programação IATA para o Verão do Hemisfério Norte(28 Mar-30 Out) ATL ATL-HND 4x por semana Diário ATL-ICN 6x por semana Diário DTW DTW-HND 3x por semana Diário DTW-NGO 3x por semana DTW-ICN Diário Diário DTW-PVG* +3x por semana Diário LAX LAX-HND 3x por semana Diário LAX-PVG* Diário LAX-SYD +3x por semana Diário MSP MSP-HND 5x por semana MSP-ICN 5x por semana SEA SEA-HND 4x por semana Diário SEA-ICN 5x por semana Diário SEA-PVG* +3 por semana Diário SEA-BJS* Daily Serviço Adicional PDX-HND 5x por semana HNL-HND 4x por semana Diário ICN-MNL 4x por semana Diário

*Sujeito à aprovação governamental

**Início em dezembro de 2020

Programação Transatlântica

Conforme as restrições de viagens são suspensas e a Delta começa a restaurar sua rede global, a companhia planeja aumentar os voos no mercado transatlântico entre o inverno de 2020-2021 e o verão de 2021 do Hemisfério Norte. Entre setembro e outubro, estarão de volta os serviços para vários dos principais mercados de negócios e lazer, incluindo um aumento nas operações no hub de Nova York-JFK. Em setembro, a Delta irá retomar:

Atlanta – Lagos* (LOS), Nigéria

Boston – Londres-Heathrow (LHR)

Nova York-JFK – Acra* (ACC), Gana

Nova York-JFK – Barcelona (BCN)

Nova York-JFK – Madri (MAD)

Nova York-JFK – Roma (FCO)

Em outubro, a Delta acrescentará:

Nova York-JFK – Bruxelas (BRU)

Nova York-JFK – Dublin (DUB

Nova York-JFK – Frankfurt (FRA)

Nova York-JFK – Zurique (ZRH)

Seattle – Paris-Charles de Gaulle (CDG)

O serviço entre Boston e Paris retornará em novembro. Após a retomada do serviço nesse período, a Delta espera manter um cronograma semelhante no Atlântico até o inverno de 2021 do Hemisfério Norte. No próximo verão do Hemisfério Norte, a Delta aumentará seus voos hub a hub entre os Estados Unidos e a Europa, oferecendo serviço diário sem escalas para Amsterdã (AMS), Paris e Londres-Heathrow com saída de Atlanta, Boston, Detroit, Nova York-JFK e Minneapolis. De Seattle e Salt Lake City, os clientes terão partidas diárias sem escalas para Amsterdã e Paris. E o hub de LAX oferecerá serviço nonstop para Paris. Essa expansão também marca o reinício do serviço transatlântico para Los Angeles, Minneapolis e Salt Lake City. Além disso, a Delta trará de volta a rota para Paris a partir de duas cidades em que estamos focando, Cincinnati (CVG) e Raleigh-Durham (RDU), bem como a frequência para Amsterdã desde Portland (PDX). De AMS, CDG ou LHR, os clientes terão acesso a mais de 160 destinos em toda a região por meio dos parceiros Virgin Atlantic e Air France-KLM. A Delta continua comprometida em garantir que os viajantes se beneficiem do fácil acesso a partir de seus hubs principais em ATL, BOS e JFK. No próximo verão do Hemisfério Norte, aqueles que embarcarem pelo JFK terão acesso direto a mais seis destinos sazonais muito procurados pelos viajantes a lazer. De Atlanta, a Delta também retomará os voos para cidades turísticas populares, como Barcelona, ​​Dublin, Roma e Madri. O serviço de Boston a Paris, Londres-Heathrow e Dublin se tornará diário.

Hub nos Estados Unidos Rota Programação IATA para o Inverno do Hemisfério Norte(25 Out-27 Mar) Programação IATA

para o Verão do Hemisfério Norte(28 Mar-30 Out) ATL ATL-AMS 2 voos diários 3 voos diários ATL-CDG 1 voo diário 2 voos diários ATL-FRA 4x por semana 1 voo diário ATL-JNB* 3x por semana ** 5x por semana ATL-LHR 1 voo diário 2 voos diários ATL-LOS* Até 1 voo diário 4x por semana ATL-MUC 3x por semana 1 voo diário ATL-BCN 1 voo diário ATL-DUB 1 voo diário ATL-FCO 1 voo diário ATL-MAD 1 voo diário ATL-STR 5x por semana BOS BOS-AMS 1 voo diário 1 voo diário BOS-CDG 4x por semana 1 voo diário BOS-LHR 5x por semana 1 voo diário BOS-DUB 1 voo diário DTW DTW-AMS 1 voo diário 3 voos diários DTW-CDG 1 voo diário 1 voo diário DTW-FRA 1 voo diário DTW-LHR 1 voo diário JFK JFK-ACC* Até 5x por semana 5x por semana JFK-AMS 1 voo diário 2 voos diários JFK-BCN 5x por semana 1 voo diário JFK-BRU 5x por semana 1 voo diário JFK-CDG 1 voo diário 2 voos diários JFK-DSS 3x por semana 3x por semana JFK-DUB 5x por semana 1 voo diário JFK-FCO 5x por semana Até 2 voos diários JFK-FRA 5x por semana 1 voo diário JFK-LHR 1 voo diário 2 voos diários JFK-MAD 5x por semana 1 voo diário JFK-MXP 5x por semana 1 voo diário JFK-TLV Até 2 voos diários 2 voos diários JFK-ZRH 5x por semana 1 voo diário JFK-ATH Até 2 voos diários JFK-EDI 1 voo diário JFK-KEF 5x por semana JFK-LIS 1 voo diário JFK-LOS* 3x por semana JFK-NCE 1 voo diário JFK-VCE 1 voo diário LAX LAX-CDG 1 voo diário MSP MSP-AMS 2 voos diários MSP-CDG 1 voo diário MSP-LHR 1 voo diário SEA SEA-AMS 1 voo diário 1 voo diário SEA-CDG 4x por semana 1 voo diário SLC SLC-AMS 1 voo diário SLC-CDG 1 voo diário Cidades Foco RDU-CDG 5x por semana PDX-AMS 4x por semana CVG-CDG 4x por semana

*Sujeito à aprovação governamental

**Início em 13 de dezembro

IATA é a sigla em inglês para Associação Internacional de Transportes Aéreos

As informações em português também estão aqui.

E, para ficar a par de todas as novidades da Delta, clique aqui.

A partir do segundo trimestre de 2021, a Delta adicionará mais de 50 voos transoceânicos em relação ao mesmo período de 2020; já em setembro deste ano, Nova York volta a receber rotas importantes (Crédito: Divulgação)

Delta Air Lines

A Delta Air Lines (NYSE: DAL) é a companhia aérea líder nos Estados Unidos em segurança, inovação, confiabilidade e experiência do cliente. Impulsionada por nossos funcionários em todo o mundo, a Delta lidera há uma década o setor de aviação em excelência operacional, ao mesmo tempo em que mantém nossa reputação oferecendo um premiado serviço ao cliente. Hoje e sempre, nada é mais importante do que a saúde e a segurança de nossos passageiros e funcionários. Desde o início da pandemia de COVID-19, a Delta se movimentou rapidamente para transformar o padrão de limpeza do setor, à medida em que oferece aos clientes mais espaço ao longo de toda a viagem. Essas e várias outras medidas de proteção garantem uma experiência de viagem segura e confortável para nossos clientes e colaboradores. Com nossa missão de conectar as pessoas e as culturas do mundo, a Delta se esforça para promover a compreensão em um mundo diverso e servir como uma força para o bem social. Veja mais detalhes sobre a Delta no Delta News Hub e no delta.com, via @DeltaNewsHub no Twitter e no Facebook.com/delta.