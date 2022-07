Dell e Team Liquid terão estande de 500m² na Brasil Game Show com lançamentos, gameplay e convidados

Parceiros globais estarão juntos na maior feira de games da América Latina com atrações exclusivas e demonstrações de novas tecnologias das linhas Dell Gaming e Alienware, além da presença de pro-players da organização internacional de eSports.

Uma das principais parcerias do cenário competitivo global de esportes eletrônicos e de tecnologia poderá ser vista de perto na 13ª edição da Brasil Game Show. No retorno presencial do evento, a maior feira de games da América Latina anuncia a participação de duas marcas adoradas pelos gamers, a Dell e a Team Liquid, que estarão juntas em um estande de 500m² repleto de novidades e atrações. Os expositores prometem animar os visitantes da BGS durante os sete dias do evento com atrações exclusivas e pensadas sob medida para os fãs de cada marca, inclusive com a presença de jogadores profissionais da organização internacional de eSports e com as principais novidades das linhas Dell Gaming e Alienware. A BGS 2022 será realizada entre 6 e 12 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

A estreia oficial da Team Liquid na BGS deste ano não é coincidência. A organização, que conta com mais de 170 atletas profissionais e 4 milhões de fãs espalhados pelo mundo, investe cada vez mais no Brasil e promete surpresas para o público da feira. “Estar na BGS desse ano significa muito mais do que participar de um grande evento gamer. Queremos nos encontrar com a comunidade brasileira, a mais apaixonada do mundo, e celebrar os quase cinco anos de Team Liquid no Brasil com muitas novidades “, comenta Rafael Queiroz, General Manager da Team Liquid no Brasil

Já para a Dell, que retorna à maior feira de jogos eletrônicos da América Latina, estar na BGS significa valorizar os fãs da marca, estreitar o relacionamento com os gamers e reafirmar o compromisso com eles. “Estamos empolgados com a oportunidade de voltar a celebrar presencialmente a grande paixão dos brasileiros pelos games”, afirma Leandro Venditti, gerente de Produtos Gaming da Dell Technologies. “Traremos um portfólio completo de produtos que foca no alto desempenho e traz as últimas tecnologias disponíveis no segmento, com notebooks, periféricos e acessórios”.

Marcelo Tavares, CEO e fundador da Brasil Game Show, também comemora a presença da Team Liquid e da Dell na BGS 22, um pedido frequente dos visitantes do evento “Estamos em um ano de retomada e de grandes encontros. A participação da Dell e da Team Liquid demonstram o quanto o mercado brasileiro segue forte e o potencial incrível que temos para crescer ainda mais. São duas marcas muito queridas pelos jogadores e que, certamente, terão grandes atrações para os fãs que estão com saudades do evento e ansiosos por uma edição histórica”, afirma.

Sobre a BGS: A Brasil Game Show (BGS) é a maior feira de games da América Latina e uma das maiores do mundo em público e área. Realizada pela primeira vez em 2009, já recebeu mais de 2 milhões de visitantes somando todas as edições e, atualmente, ocupa os pavilhões do Expo Center Norte, em São Paulo. Reúne as principais empresas do segmento, é palco dos grandes lançamentos do ano, atrai personalidades da indústria mundial de jogos eletrônicos e abre espaço para estúdios independentes. A BGS é também uma grande oportunidade de negócios que atrai investidores, empresários e profissionais do mercado de games e tem uma forte preocupação social, tendo arrecadado e doado mais de 450 toneladas de alimentos ao longo de suas 12 edições.

Sobre a Team Liquid – Fundada em 2000, na Holanda, a Team Liquid é uma das principais organizações internacionais de eSports, com centros de treinamento em seu país de origem, no Brasil e Estados Unidos. Atualmente, a Team Liquid tem cerca de cem atletas competindo em 18 jogos, incluindo os principais títulos competitivos, como Valorant, Rocket League, DOTA 2, League of Legends, CS: GO, Fortnite e Rainbow 6: Siege. Liderada pelos coCEOs Steve Arhancet e Victor Goossens, a Team Liquid é uma das equipes de esportes eletrônicos de maior sucesso no mercado ocidental em termos de conquistas competitivas e engajamento de fãs em vários esportes. Para mais informações, acesse o site da Team Liquid.

Além da franquia de times de eSports, a Liquid Enterprises opera várias unidades de negócios criadas para complementar sua marca. Isso inclui a agência de gerenciamento de influenciadores Liquid Media, a wikipedia de eSports Liquipedia e o 1UP Studios, empresa de conteúdo conhecida por sua produção de filmes em estilo documentário de alta qualidade sobre eSports e conteúdo comercial criativo.

Em setembro de 2016, o controle acionário da Team Liquid foi adquirido pelo grupo aXiomatic. A liderança do aXiomatic inclui os presidentes coexecutivos Peter Guber, Ted Leonsis, Jeff Vinik e Bruce Karsh, que, juntos, representam uma equipe incomparável de titãs da indústria de esportes, tecnologia, entretenimento e investimentos.