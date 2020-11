DÉCIMA EDIÇÃO DO FESTIVAL FASHIONMEETING

Aconteceu nos dias 05 e 06 de novembro no Parque Ibirapuera em São Paulo a décima edição do Festival Fashion Meeting sob os pilares de EXPERIÊNCIA, CONTEÚDO E NETWORKING. Pela primeira vez o evento contou com transmissão ao vivo, online e gratuita, destacando o movimento da plataforma educacional em democratizar a moda. ´´Fashion Meeting, é considerado um dos principais eventos de moda no País, a vivência da troca de experiência enriquece o conhecimento do conteúdo, e com um aprendizado rico e vasto com grandes nomes do mercado da moda“ afirma influenciador e imprensa Luís Enrico de Abreu.

Os já consagrados painéis contou com nomes do mercado de moda brasileira como Amanda Cassou, Sandra Chayo, Eduardo Bruner, Flavia Aranha, Giuliana Romano, Monica Salgado, Tallis Gomes, Isaac Silva e Caito Maia em debates sobre temas relevantes e atuais.

Com grandes expectativas de geração de negócios o evento pode também receber os convidados fisicamente para uma ótima experiência dentro de todos os protocolos de segurança, e ainda com um excelente público online. Não dispensou também os espaços interativos e instagramáveis. “ A nossa missão é levar experiência com conteúdo e criar networking, agora do presencial ao virtual. Empresas, marcas, profissionais conosco se conectam e fomentamos o nosso mercado” afirma a fundadora do projeto, Daniela Dornellas.

