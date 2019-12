De TV até aspirador robô: confira as melhores opções de presentes da Samsung

A Samsung elencou uma série de produtos que são as melhores opções de presentes para o Natal. São TVs, soundbar, refrigerador, lava e seca, monitor, ar-condicionado e até aspirador robô para agradar a todos os perfis. Confira as opções abaixo:

TV – Q80



Imagem meramente ilustrativa

4K

A QLED TV 4K Q80 é fácil de instalar pois vem com a Única Conexão, em que um único cabo fino conecta a TV e suas as conexões à uma central de conexões externas e graças à compatibilidade com o suporte No-Gap1, a TV fica rente à parede como se fosse um quadro. O Modo Ambiente2 faz a TV desaparecer quando desligada, e você pode combinar sua TV com seu espaço integrando o fundo da parede com diversas opções de decoração ou mesmo com suas fotos. Em qualidade de imagem, a Q80 é uma QLED. A tecnologia de pontos quânticos oferta 100% do volume de cor3 e, por não desgastar com o uso, a Samsung oferece dez anos de garantia contra o efeito burn-in4. A Q80, ainda, controla a iluminação por zonas, ajustando precisamente o brilho cena a cena e gerando profundos tons escuros para você sempre aproveitar o máximo do contraste. Clique aqui.

1Suporte No-Gap: A distância entre a parede e a TV pode variar de acordo com o tipo de parede e instalação. O suporte No-Gap é um acessório vendido separadamente para as Q900 de 65″ e 75″.

2As configurações de plano de fundo do Modo Ambiente podem variar dependendo do local em que a TV está instalada, incluindo, entre outros, designs de parede, padrões e/ou cores. É necessário utilizar o aplicativo SmartThings para tirar foto pelo celular. Todos os equipamentos precisam estar conectados na mesma rede e é necessário ter conexão de internet. O resultado da textura criada pelo Modo Ambiente pode variar de acordo com a resolução da câmera do seu celular. O Modo Ambiente incorpora a televisão à parede por meio da reprodução digital de sua textura, criando o efeito de “invisibilidade”. Tal funcionalidade mantém a televisão em modo “stand by”. Para mais informações acesse www.samsung.com.br/qled.

3O brilho máximo pode variar dependendo do modelo e do tamanho da TV. A “VDE”, Verband Deutscher Elektrotechniker, reconheceu oficialmente a QLED TV da Samsung como a 1ª TV no mundo capaz de produzir 100% do volume de cor disponível. As QLEDs TVs da Samsung são baseadas na tecnologia de pontos quânticos.

4O Burn-in ocorre quando imagens estáticas são reproduzidas em uma TV, em média por 2 horas, e eventualmente a TV absorve este conteúdo gerando manchas definitivas na tela. A garantia de 10 anos abrange os produtos utilizados em ambientes domésticos normais apenas para Burn-in não intencionais, sendo elegível aos consumidores que tenham adquirido um dos produtos da TV Samsung QLED 2017, 2018 e 2019 oficialmente no Brasil.

TV – RU7100

Imagem meramente ilustrativa

A Samsung A Samsung RU7100 é uma Smart TV que oferece a incrível resolução 4K. Com seu controle remoto único1, é possível comandar diversos dispositivos conectados à TV, como soundbar, decoder de TV a cabo e videogame. Além de ser a TV mais fina da categoria, a RU7100 tem design com cabos escondidos por meio de canaletas na parte traseira e presilhas que mantém os cabos fixados aos pés da TV. Em termos de conectividade, além do wi-fi que permite ao usuário acessar diversos aplicativos, a conexão Bluetooth permite conectividade sem fio da TV com outros aparelhos. Com relação às interfaces, a TV oferece 3 entradas HDMI, 2 USB, Ethernet, AV, componente, óptica e entrada RF. A Samsung, que é líder mundial de vendas de televisores há 13 anos, traz a RU7100 nos tamanhos 43″, 49″, 50″, 55″, 58″, 65″ e 75”. Para mais informações, é só entrar no site e conferir os preços ou ficar de olho nos principais varejistas do mercado.

1Controle remoto único: verifique a compatibilidade dos aparelhos conectados. Os aparelhos precisam estar conectados ao One Connect por cabos HDMI para que a TV os identifique.

Soundbar – R550





Imagem meramente ilustrativa



Com esse produto, você terá a qualidade de áudio da sua TV potencializada sem a complicação dos fios espalhados pela sala. O Soundbar R550 possui conexão Bluetooth, tornando sua instalação muito simples e rápida, além de permitir que você curta sua playlist favorita com mais qualidade e potência. Este produto está em destaque no Natal para você poder desfrutar de toda imersão e envolvimento sonoro, além de seu design elegante, que combina com sua TV e ambiente. Confira mais detalhes aqui.

Soundbar – Q60





Imagem meramente ilustrativa

O soundbar Q60R possui assinatura Harman Kardon e conta com o Accoustic Beam, uma tecnologia exclusiva Samsung, que permite você sentir com clareza a direção do som através das 28 aberturas acústicas de cada um dos lados da barra. Além disso, o Soundbar Samsung ajusta automaticamente o resultado sonoro de acordo com o conteúdo, seja aquele jogo eletrizante, uma partida de futebol, ou mesmo aquela comédia romântica. Aproveite a sua playlist favorita com muita potência e livre de fios, graças à conexão Bluetooth. Saiba mais aqui.

Refrigerador – Family Hub





Imagem meramente ilustrativa

O novo modelo redefine a categoria de refrigeradores da marca e sinaliza o compromisso da companhia em investir em inovação e em desenvolver produtos que potencializem a vida dos consumidores. A versão permite aos usuários tomar o controle da sua cozinha, com ferramentas para a gestão de alimentos, comunicação e até entretenimento. Com um grande display touchscreen de 21.5”, resolução Full HD e um conjunto abrangente de aplicações intuitivas, a geladeira de 582 litros e dez anos de garantia1 permite compartilhar momentos, agenda e notícias com a família. Além disso, o produto possui informação personalizada para ajudar na rotina do usuário durante o dia e possibilita assistir a série favorita ou até escutar música enquanto prepara a refeição. Com a praticidade da Family Hub é possível ver os alimentos que estão na geladeira sem precisar abrir a porta ou mesmo estar perto dela, planejar a próxima lista de compras e acompanhar o vencimento dos alimentos, para que nada seja desperdiçado. Aqui você encontra mais informações.

Refrigerador – Duplex 5 em 1



Imagem meramente ilustrativa

Já pensou em um refrigerador que se adapta ao seu estilo de vida? Este modelo atende as necessidades e, por exemplo, pode transformar o freezer em geladeira quando você precisar de mais espaço. O Twin Cooling PlusTM preserva os alimentos frescos por mais tempo e evita o ressecamento, mantendo níveis ideais de umidade dentro do refrigerador. A tecnologia exclusiva da Samsung ajuda ainda a evitar que os odores se espalhem pela geladeira ou se misturem entre os compartimentos. O Power Cool e Power Freeze são responsáveis por resfriar e congelar mais rapidamente comida e bebida, além de produzir gelo mais rápido. O melhor de tudo é que mesmo com tantos benefícios você economiza até 50% de energia e tem dez anos de garantia no compressor com a tecnologia Digital Inverter. A Duplex está disponível em três capacidades: 384, 453 e 528 litros. Tenha mais detalhes aqui.

Ar-condicionado – Wind Free





Imagem meramente ilustrativa

A Samsung destaca-se por desenvolver quatro pilares tecnológicos em seus produtos de ar-condicionado: eficiência energética, tratamento do ar, conectividade e conforto. O Wind-Free permite manter a temperatura sem o fluxo de ar direto. Ele evita o incômodo do vento direto, causa do desconforto térmico. Com compressores Digital Inverter de 8 polos, a operação do ar-condicionado é muito mais eficiente, entrega menor nível de ruído, menor atrito e, com isso, maior durabilidade, com dez anos de garantia nos compressores. Com a tecnologia exclusiva Vírus Doctor, é possível eliminar 99.9% dos vírus e bactérias. Esse recurso é reconhecido por mais de dez institutos em todo o mundo e no Brasil foram feitos testes na Universidade de São Paulo (USP). A Samsung conta com uma enorme gama de produtos para casa, que por meio dos avanços tecnológicos, podem ser controlados por diversos dispositivos e de forma remota, inclusive o ar-condicionado. É o conceito de Casa Conectada. Com o SmartThings é possível utilizar todo o ecossistema da Samsung. Veja mais sobre ar-condicionado aqui.

Aspirador robô





Imagem meramente ilustrativa

O Aspirador Robô POWERbot VR7200 oferece conveniência e limpeza para os mais variados ambientes como casa, escritório ou estabelecimento comercial. Ele tem controle inteligente de potência, detectando, automaticamente, quando está em carpetes ou pisos duros, ajustando a intensidade de sucção para forma mais eficaz para cada tipo de piso. O tamanho compacto (97mm de altura) faz com que a limpeza seja feita até nos locais mais difíceis, como debaixo de sofás e camas. A tecnologia presente no VR7200 faz com que pelos de animais e cabelos sejam triturados, evitando que sejam enrolados nas escovas. O sistema Visionary Mapping 2.0, localizado na parte superior, mapeia o ambiente e encontra o melhor caminho para que o aspirador limpe o piso. Caso queira limpar uma área específica, basta utilizar o sistema Point Cleaning™ com o controle remoto – é só apontar a luz na frente do aspirador e ele seguirá o feixe até o local desejado, limpando a área. A bateria é potente e caso fique baixa, apresenta a função Carregamento Automático, quando o robô vai automaticamente para a estação de carregamento. Quando ele estiver completamente recarregado, ele voltará para seu último local e continuará limpando. Confira mais detalhes aqui.

Lava e seca – Qdrive



Imagem meramente ilustrativa

Que tal presentear aquela pessoa especial com uma lava e seca Samsung? O modelo QDrive de 10,2kg possui dois motores, permitindo aos consumidores reduzir o tempo da lavagem em até 50%, com melhor performance de lavagem. Um de seus principais recursos é a conectividade do aparelho, já que ele integra o conceito de internet das coisas (IoT). O modelo permite a conexão ao aplicativo SmartThings, que possibilita controlar a QDrive pelo smartphone e programar a lavagem e secagem das roupas. Outro benefício é a redução do uso de energia em até 20%. Além de todas essas novidades, a lava e seca oferece o recurso AddWash, inovação que permite ao usuário pausar o ciclo de lavagem e adicionar mais peças, sem a necessidade de iniciar uma nova lavagem. Já o sistema EcoBubble™ age para garantir ciclos de lavagens eficientes, mesmo com água fria. O motor Digital Inverter e a opção de lavagem a seco Air Wash são outras vantagens que garantem lavagens silenciosas, e desodorização e higienização das roupas utilizando apenas ar quente, eliminando odores e bactérias. Conheça todas as novidades desse produto no site da marca.

Monitor – LU32J590



Imagem meramente ilustrativa

Um monitor com tamanho ideal de 32”. Com quatro vezes o número de pixels do Full HD, o produto oferece mais espaço na tela e imagens UHD incrivelmente realistas. Assim você pode visualizar documentos e páginas da internet com mais facilidade, trabalhar mais confortavelmente com múltiplas janelas e barras de ferramentas e aproveitar fotos, vídeos e jogos com a incrível qualidade 4K. Com quase 8,3 milhões de pixels que suportam uma grande variedade de cores e exibem imagens com nitidez impressionante. A tecnologia de UHD Upscaling da Samsung inclui análises de sinais e melhoria de detalhes que convertem perfeitamente conteúdos SD, HD e Full HD para qualidades de imagens próximas ao UHD. Saiba mais aqui.

Monitor Gamer – LS24D332

Imagem meramente ilustrativa

O modelo tem tempo de resposta de 1ms, perfeito para games de ação que exigem reflexos rápidos e precisos. Quem gosta de passar horas jogando também não precisa se preocupar. A marca tem a inovadora tecnologia Flicker-Free, capaz de reduzir a tremulação causada pelo brilho da tela. Ela evita o cansaço dos olhos. O LS24D332 é ideal para quem é fã de jogos e tem configuração de brilho automático, reduzindo o consumo de energia ao ajustar a imagem com base na luminescência dos pretos. Clique aqui para mais informações.

Sobre a Samsung Electronics Co., Ltd.

A Samsung inspira o mundo e cria o futuro com ideias e tecnologias inovadoras. A companhia está redefinindo o mundo de TVs, smartphones, wearables, tablets, eletrodomésticos, sistemas de conexão e memória, sistema LSI, fundição de semicondutores e soluções LED. Para saber mais sobre as últimas notícias, por favor, visite a Sala de Imprensa da Samsung em http://news.samsung.com/br

Samsung