De São José dos Campos, arquiteta Patricia Penna é destaque em uma das principais publicações de arquitetura e decoração do Brasil

A renomada arquiteta Patricia Penna, à frente do escritório Patricia Penna Arquitetura e Design, segue em destaque na cena nacional da arquitetura e decoração. Com obras realizadas em várias cidades do Vale e São Paulo, a profissional celebra seu excelente momento.

Com mais de 20 anos de carreira, o trabalho realizado por Patrícia Penna e sua equipe será destaque no Instagram da Casa e Jardim, uma das principais publicações nacionais do segmento que possuem 2,5 milhões de seguidores.

No próximo dia 21 de maio a arquiteta comandará o ‘Olho Mágico’, seção que abre frente para um dia inteiro de postagens que expõem o estilo dos profissionais aprovados pela Casa e Jardim. Cada detalhe das residências projetadas pelo escritório e cliques dos ambientes que demonstram a arquitetura e decoração sofisticada e elegante que marcam seu portfólio.

“Estou muito feliz e na expectativa por esse dia. Convido a todos do Vale para acompanharem as publicações no instagram de Casa e Jardim”, destaca Patrícia.

Para acompanhar, basta seguir o perfil do Instagram (@casaejardim).

Sobre Patrícia Penna

No mercado há mais de 20 anos, a arquiteta Patrícia Penna é destaque de mostra de decoração no Brasil e no exterior. Com a equipe multidisciplinar que faz parte do escritório Patrícia Penna Arquitetura & Design, assina projetos de arquitetura e design de interiores nas áreas residenciais, corporativos e institucionais.

Seu principal objetivo é atender às expectativas de cada cliente, traduzindo seus anseios e concretizando-os. Transitando por estilos variados, trabalha com grande apuro e cuidado ao lado da equipe para atingir um resultado marcado pelo ecletismo e, sobretudo, pela identificação particular de cada cliente com o seu próprio projeto.

Arquiteta Patricia Penna estará no “Olho Mágico”, no Instagram da Casa e Jardim -Foto: Amauri Simões

Patrícia Penna Arquitetura & Design

Rua Armando D’Oliveira Cobra, 50 – São José dos Campos

(12) 3209-9785

www.patriciapenna.arq.br

@patricia_penna_arquitetura