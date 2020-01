Day Use no Sheraton Grand Rio

Localizado em um dos lugares mais lindos do Rio de Janeiro, com acesso direto à Praia do Vidigal, o Sheraton Grand Rio é um resort no meio da cidade. Para moradores da cidade ou visitantes, o Day Use do hotel é uma ótima opção pois possibilita a utilização de todas as áreas do Sheraton, como piscinas, academia, SPA e o direito de ficar em uma suíte durante o dia. Além disso, o pacote dá 20% descontos nos restaurantes Casa da Cachaça e Casarão e também nas terapias do Shine Spa, incluindo a Shine Massage, alivio de tensão com óleo essencial terapêutico aquecido, Body Scrub & Steam, que é um ritual para renovação da pele do corpo que engloba esfoliação, sauna e uma hidratação profunda, e a Tropical Experience, tratamento com 2 horas de duração que inclui esfoliação, massagem e revitalização facial.

Shine Spa-Foto: Divulgação.

O Day Use tem valor de R$ 449,00 para dois adultos com até duas crianças de até 12 anos, e oferece acesso ao Kids Club, estacionamento, área de lazer e utilização de quarto, das 9h às 21h.

O Sheraton Grand Rio oferece ainda o Day Pass, que dá ao visitante a opção de desfrutar da área de lazer, que inclui piscina e academia, das 9h às 18h, por R$ 150. Nessa alternativa, há também um desconto de 20% nos restaurantes Casa da Cachaça e Casarão e no Shine SPA.

Academia Sheraton Grand Rio-Foto: Divulgação.

Sheraton Grand Rio Hotel & Resort



Day Use



Valor: R$ 449,00 (dois adultos e até duas crianças de até 12 anos) + taxas

Horário: das 9h às 21h

Day Pass

Valor: R$ 150,00 (por pessoa) + taxas

Horário: das 9h às 18h

Endereço: Av Niemeyer 121, Leblon

Telefone para reserva: 21 2529-1103

Horário de funcionamento das 9h às 21h, todos os dias.

Sheraton Grand Rio-Foto: Divulgação

