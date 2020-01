Day use do Marriott São Paulo Airport é opção para longas conexões

Segundo dados da ANAC, em novembro de 2019, 8,1 milhões de passageiros foram transportadas no mercado nacional. Somente pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos-SP, segundo a administração do mesmo, mais de 3 milhões de pessoas circulam por mês pelo local, em viagens de trabalho e lazer. Desses, 65% são para voos domésticos e 35% para internacionais.

A apenas 5 minutos do aeroporto de Guarulhos, o Marriott São Paulo Airport é uma excelente opção para passageiros que precisam esperar longas conexões entre voos. A tarifa Day Use, além do conforto dos quartos, oferece ainda lazer, como piscina, quadra poliesportiva e academia, sem contar o restaurante de cozinha internacional e wi-fi gratuito. Outra facilidade é o transfer cortesia das 6h à 00h.

Day Use

De acordo com Nilton Cambé, gerente geral do Marriott São Paulo Airport, as reservas para Day Use representam cerca de 7% do total. “É um número bem significativo. O perfil dos hóspedes é diversificado, desde executivos em conexões internacionais, que buscam mais conforto para descansar antes de longas viagens, até casais e famílias inteiras que aproveitam o dia no hotel antes de seguir para o próximo destino”, afirma o executivo.

O Day Use pode ser utilizado para uma permanência de até 8 horas consecutivas entre 6h e 20h, no Apartamento Luxo (R$ 410,00 + 14% de taxas na opção Single ou Double). Os quartos de 30 m², entre o 1º e o 8° andar, têm vista para o jardim ou piscina, Smart TV 50’ e banheira de imersão. O café da manhã pode ser incluído por R$ 72,00 + 10% de taxas por pessoa e é servido das 6h às 11h, no Restaurante Café Deville.

Marriott São Paulo Airport

Sobre o Hotel:

O Marriott São Paulo Airport foi o primeiro hotel de luxo a se instalar nas proximidades do Aeroporto Internacional de Guarulhos e o primeiro franqueado da Marriott International na América Latina. O empreendimento da Rede de Hotéis Deville possui 316 quartos divididos em 5 categorias e infraestrutura completa, centro de convenções com 17 salas para eventos, restaurante, quadra de tênis, academia e piscina. A apenas 5 minutos do aeroporto de Guarulhos, oferece transfer cortesia das 6h à 00h. Para mais informações e reservas: (11) 2468-6999 ou http://www.marriott.com.br/saoap.

Rede Deville

A Rede Deville começou suas atividades com o Hotel Deville Colonial, no centro de Curitiba. Desde então, vem crescendo e se consolidando como um dos principais grupos hoteleiros do País. Atualmente, atua como operador e investidor nas regiões Sul, Sudeste, Centro Oeste e Nordeste, com nove hotéis, aproximadamente 1.500 acomodações e mais de 1.100 funcionários. Administra o São Paulo Airport Marriott Hotel (SP), Deville Prime Campo Grande (MS), Deville Prime Cuiabá (MT), Deville Prime Porto Alegre (RS), Deville Prime Salvador (BA), Deville Business Curitiba (PR), Deville Business Maringá (PR), Deville Express Cascavel (PR) e Deville Express Guaíra (PR).