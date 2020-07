DarkSide Books lança prêmio de 100 mil reais distribuído em cinco categorias

1º PRÊMIO MACHADO DARKSIDE VAI SELECIONAR PROJETOS INÉDITOS QUE CONTEMPLAM AS PALAVRAS DE VÁRIAS FORMAS COMO ÁLBUNS DE MÚSICA, REPORTAGENS, GAMES, E ATÉ LIVROS

Em meio à pandemia que impactou diretamente o mercado literário, a DarkSide Books lança mão de uma iniciativa para estimular o ecossistema da economia criativa. Assumindo o papel de revelar, apostar, reconhecer novos talentos e estimular a criatividade de autores brasileiros, a editora promove o 1° Prêmio Machado DarkSide de Literatura, Quadrinhos e Outras Narrativas, que dará aos ganhadores o valor de R$ 100 mil divididos para cinco categorias, além de cinco prêmios de Menção Honrosa para influenciadores literários que colaboram constantemente para incentivar a leitura em nosso país.

Site oficial do prêmio — www.premiomachado.com.br

Site da DarkSide® Books — www.DarkSidebooks.com.br

Com inscrições abertas até dia 29 de setembro – dia da morte de Machado de Assis -, o prêmio tem como objetivo selecionar os melhores textos ou projetos originais e inéditos em língua portuguesa, que serão contemplados, cada um, com um contrato de edição de R$ 20 mil. São cinco categorias: Romance e Contos; Histórias em Quadrinhos; Obras de Não-Ficção; Outras Narrativas; e Desenvolvimento de Projeto.

Rompendo os próprios padrões do mercado de literatura, a categoria Outras Narrativas abarca diversas manifestações artísticas, desde ensaios, poesia e prosa, até jogos, música, reportagens, roteiros, podcasts, exposições virtuais. Já o vencedor de Desenvolvimento de Projeto receberá mentoria do time da DarkSide em três fases até a conclusão do projeto. Os resultados saem em 13 de novembro, última sexta-feira 13 de 2020.

Nosso Machado abre caminhos. Uma nova clareira para vozes afiadas, o lugar em que transformaremos sonhos em obras-primas, sementes em histórias. A arte é seiva do céu e das sombras. Novos nomes da literatura, dos quadrinhos e de todas as possibilidades artísticas que brotam das palavras surgem em um momento de transformação. Diante deste novo mundo devemos gritar, devemos criar, riscar antigos ideais e mudar o agora.

Influenciadores concorrem à Menção Honrosa

Os influenciadores literários também terão a oportunidade de ver seu trabalho reconhecido já que a DarkSide Books e seus parceiros reconhecem a importância dos influenciadores literários como grandes colaboradores da formação da nova geração de leitores. Estes profissionais poderão se inscrever no prêmio que selecionará, na primeira etapa, os 30 perfis mais atuantes. Na sequência, o voto popular vai eleger seus influenciadores favoritos. A votação estará disponível no site oficial do prêmio entre os dias 15 de outubro e 10 de novembro de 2020. Os cinco candidatos mais votados pelo público serão contemplados com um troféu do 1º Prêmio Machado DarkSide e a menção honrosa.

Sobre as categorias

• ROMANCE/CONTOS: romances ou coletâneas de contos inéditos (mínimo de 40 mil palavras no projeto completo).

• QUADRINHOS: projetos inéditos de quadrinhos (mínimo de 60 páginas), até 4 autores.

• NÃO FICÇÃO: biografias, documentos históricos, pesquisas/monografias.

• OUTRAS NARRATIVAS: audiovisual, podcasts, poesia, teatro, música, jogos e todas as formas onde a palavra se manifesta.

• DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS: categoria exclusiva para receber a Mentoria DarkSide em projetos não finalizados.

Sobre as inscrições e resultados

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no site do Prêmio (www.premiomachado.com.br) ou através do site da DarkSide Books (www.DarkSidebooks.com.br) até dia 29 de setembro de 2020. Todas as pessoas maiores de 18 anos residentes no Brasil ou em territórios e comunidades que têm a língua portuguesa como nativa estarão aptas a participar da seleção. Para ser considerada inédita, a obra concorrente não pode ter mais que 20% de seu conteúdo divulgado anteriormente em qualquer meio, entre eles, sites, blogs e redes sociais do autor ou outras publicações como revistas e coletâneas.

1º Prêmio Machado DarkSide de Literatura, Quadrinhos e Outras Narrativas

Os vencedores do 1º Prêmio Machado DarkSide de Literatura, Quadrinhos e Outras Narrativas serão anunciados no dia 13 de novembro de 2020, no site oficial da editora (www.DarkSidebooks.com.br) e do Prêmio (www.premiomachado.com.br).

Para conferir todos os detalhes do regulamento, acesse: http://premiomachado.com.br/regulamento/regulamento_premio_machado_DarkSide_ed-2020.pdf

DarkSide Books

A DarkSide® Books é a grande casa do terror. Nasceu no Dia das Bruxas, em 2012. Hoje, já mobiliza mais de 1 milhão de leitores nas redes sociais, que colecionam seus títulos — edições sempre caprichadas e em capa dura. A DarkSide® Books se tornou uma referência entre as novas editoras do mercado e mantém uma relação intensa, de admiração e troca, com seus fãs e seguidores, que não deixam de acompanhar, curtir, sugerir títulos e cobrar lançamentos com a Caveirinha. Além da qualidade do design e do acabamento gráfico das edições, esta legião de fãs busca, na DarkSide®, as preciosidades de um catálogo diversificado, que aposta em revelações da literatura mundial, premiadas no exterior (como Andrew Pyper, Caitlín R. Kiernan e Keith Donohue), em ícones do universo do terror e da fantasia (como Robert Bloch, Stephen King e Jim Henson) e em obras-primas que continuavam inéditas no país como Fábrica de Vespas, o premiado livro do autor Iain Banks.