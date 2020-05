Danone está na lista das top 100 empresas com melhor índice reputacional do Brasil

A Danone, que tem como missão levar saúde por meio da alimentação ao maior número de pessoas possível, e por honrar seu compromisso com a sustentabilidade e a sociedade ocupou a 2ª posição no ranking Setorial de Empresas de Alimentos e a 16ª posição no ranking Geral de Empresas do Monitor Empresarial de Reputação Corporativa (Merco).

Merco – Monitor Empresarial de Reputação Corporativa

O ranking, que é referência mundial em avaliação reputacional, divulgou na última semana as 100 empresas com melhor reputação no mercado corporativo brasileiro de 2019.

A metodologia da pesquisa inclui cinco ondas de avaliação, com 16 diferentes grupos/fontes de informação.

O estudo e o ranking são realizados pelo Instituto Análisis e Investigación e segue a Norma ISO 20252 e o código de conduta ICC/ESOMAR. Além disso, é o único monitor de reputação que conta com verificação externa no mundo. A verificação é realizada pela KPMG

Danone

O Grupo Danone é um dos líderes mundiais no setor de alimentos e reúne três divisões: Lácteos e bebidas à base vegetal, Danone Nutricia e Águas. Sempre de forma inovadora e saborosa, a Danone está presente em mais de 140 países nos cinco continentes, conta com mais de 100 mil colaboradores e 190 fábricas. Presente no Brasil há 50 anos, desde o lançamento do primeiro iogurte com polpa de frutas à variedade de opções dos dias de hoje, a Danone revolucionou os hábitos de consumo e conquistou o paladar dos brasileiros, consolidando-se como sinônimo não só de iogurte, mas também de nutrição, saúde, qualidade e inovação. Por meio de projetos e mobilização de parceiros (governo, entidades privadas e públicas), deseja conscientizar sobre a importância de uma dieta balanceada e a prática de atividades físicas.

No Brasil o portfólio é composto por marcas de sucesso como Activia, Danoninho, Bonafont, Sustain, Souvenaid, Milnutri, FortiFit e Nutridrink entre outras.