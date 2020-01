DAF CF Electric percorre 150 mil quilômetros movido a eletricidade na Europa

A distância equivale a quase quatro voltas ao redor do mundo e é a

experiência prática que a DAF ganhou com o CF Electric. Os veículos

sofisticados, com tecnologia VDL E-power, são utilizados diariamente por

diversos clientes para o transporte de alimentos e contêineres, por exemplo.

O DAF CF Electric recebeu, em junho de 2019, o Green Truck Logistics Solution, um prêmio de prestígio pela implantação de tecnologias emergentes e promissoras para uma logística sustentável e inovadora na Europa.

DAF VDL CF Electric 14 Divulgação

Cada vez mais cidades estão expressando sua intenção de permitir apenas veículos livres de emissões, e quase totalmente silenciosos em seus centros urbanos, e o DAF CF Eletric é uma opção que atende estas demandas.

Vendas em números limitados

Antes de entregar o primeiro CF Eletric, há um ano, a DAF acumulou experiência com seus outros seis caminhões totalmente elétricos. Essa expertise resultou em uma versão que é internamente chamada de ‘Fase 2’, incluindo uma nova geração de software e um novo painel.

DAF VDL CF Electric 16

“Chegamos ao ponto em que podemos começar a vender o CF Electric em número limitado”, disse Richard Zink, membro do Conselho de Administração e responsável por Marketing e Vendas. “Em torno de algumas dezenas de unidades anualmente para garantir uma excelente qualidade. Por isso, iniciamos a produção de maneira controlada. Simultaneamente, podemos construir totalmente nossa rede de serviços, passo a passo. O cavalo mecânico CF Electric está agora disponível para clientes na Holanda, Bélgica e na Renânia do Norte-Vestfália, na Alemanha. Dependendo da infraestrutura local de carregamento da bateria e das possibilidades de pós-venda, a comercialização em outras partes da Europa será considerada”.

Um case de negócio

O uso do CF Electric ajudou os clientes a experimentar, na prática, o que significa ter um caminhão elétrico no dia a dia. Nas primeiras semanas, usaram apenas uma parte limitada dos 100 quilômetros de alcance do CF Electric. Agora, alguns operadores de transporte já dirigem cerca de 250 quilômetros por dia com o veículo. “É uma questão de planejar suas viagens de maneira inteligente”, disse Richard Zink. “A capacidade de carregar rapidamente as baterias – com o equipamento correto, totalmente carregado em pouco mais de 30 minutos – significa que quilômetros adicionais estarão disponíveis rapidamente, caso necessário.

18 horas por dia, 7 dias por semana

Os clientes da DAF, Jumbo, Simon Loos e Tinie Manders Transport, da Holanda; e Rhenus Group, da Alemanha, possuem um CF Electric em sua frota. Também em Tinie Manders, o caminhão elétrico é usado com muita intensidade: o trator já percorreu mais de 30 mil quilômetros e circula sete dias por semana, das seis da manhã à meia-noite. A maioria das rotas consiste em viagens curtas na região de Eindhoven.

Jumbo, cliente da Holanda, utiliza DAF CF Electric Divulgação

“O CF Electric é tão confiável quanto qualquer outro caminhão DAF”, diz Eveline Manders, co-diretora da Tinie Manders Transport. “Planejar o percurso e dirigir um caminhão elétrico requer uma mentalidade diferente. Você precisa garantir que a rota se encaixe no caminhão – e não o contrário. Além disso, para otimizar o uso do veículo, é importante que você possa carregar as baterias durante a carga e a descarga. Levando essas duas questões em consideração, o caminhão elétrico poderá ser uma ótima alternativa para distribuição urbana”.

Recentemente, a DAF e o VDL Groep anunciaram que quatro caminhões de coleta de lixo CF Electric de três eixos e totalmente elétricos entrarão em operação, para a coleta de ‘emissões zero’ de produtos residuais nas áreas urbanas.

DAF CF Electric

O DAF CF Electric é um cavalo mecânico 4×2 totalmente elétrico, desenvolvido para aplicações de distribuição em áreas urbanas com reboques de eixo único ou duplo e peso bruto do Veículo com carga de até 37 toneladas. O caminhão é baseado no DAF CF – ‘Caminhão Internacional do Ano 2018’ – e opera totalmente elétrico, graças à E-Power Technology da VDL. O núcleo do trem de força inteligente é um motor elétrico de 210 quilowatts, que recebe sua energia de uma bateria de íons de lítio com capacidade total de 170 quilowatts-hora. O CF elétrico tem um alcance de aproximadamente 100 quilômetros, tornando-o adequado para o transporte de grandes volumes dentro da distribuição urbana.

DAF CF Electric — Especificações Técnicas

Trator de peso 9.700 kg

Motor elétrico 210 kW

Torque 2.000 Nm

Capacidade da bateria 170 kWh

Alcance do veículo totalmente carregado aproximadamente 100 km

Baterias de carga rápida 35 minutos (bij 300kW)

DAF Trucks N.V. — uma subsidiária da empresa americana PACCAR Inc., uma das maiores fabricantes mundiais de caminhões pesados – é líder na fabricação de caminhões leves, médios e pesados. A DAF fornece uma gama completa de cavalos mecânicos e caminhões profissionais, oferecendo o veículo certo para todas as aplicações de transporte. A DAF também é fornecedora líder de serviços, incluindo contratos de manutenção e reparos MultiSupport, serviços financeiros da PACCAR Financial e um serviço de peças de classe mundial da PACCAR Parts. Além disso, a DAF desenvolve e fabrica componentes, tais como eixos e motores para fabricantes de ônibus em todo o mundo. A DAF Trucks N.V. possui instalações de produção em Eindhoven (Holanda), Westerlo (Bélgica), Leyland (Reino Unido) e Ponta Grossa (Brasil) e 1.100 revendedores e pontos de serviço na Europa e além.

Para mais informações, acesse www.dafcaminhoes.com.br.

PACCAR

A PACCAR é líder global em tecnologia, design, produção e atendimento ao cliente para caminhões leves, médios e pesados, de alta qualidade, sob as marcas Kenworth, Peterbilt e DAF. A PACCAR também projeta e produz motores avançados a diesel, fornece serviços financeiros e de tecnologia da informação, e distribui peças para caminhões relacionadas a seus principais negócios. As ações da PACCAR são negociadas no mercado Nasdaq GlobalSelect, com o símbolo PCAR, e o site da empresa é www.paccar.com.