CVC alavanca experiência em viagens com o lançamento de produtos digitais

Maior operadora de viagens do Brasil investe em tecnologia na pandemia, para convidar clientes a experimentarem viagens sem sair de casa e lança produtos digitais para a retomada no turismo, para que o cliente tenha assistência humana e integração digital, em tempo real e na palma da mão

Com a pandemia da Covid-19, as viagens estão temporariamente suspensas e, de olho nas tendências e anseios de seus consumidores, a CVC aproveita o período da quarentena para investir na construção digital com o lançamento de novos produtos.

Orçamento Dinâmico

A principal novidade é o Orçamento Dinâmico, que depois de um piloto em 30 lojas agora entra em operação para a rede de 1.400 lojas franqueadas em todo o Brasil. Por meio dele, o cliente agora pode acompanhar, em tempo real e na palma da mão, a variação de tarifas da viagem desejada no futuro, podendo aproveitar o melhor preço e fechar a reserva da viagem mesmo se a loja física estiver fechada.

Até então o orçamento que o cliente solicitava na loja tinha validade curta, por envolver questões como câmbio do dia, valor das diárias dos hotéis, da cotação dos voos, e as atualizações de preço demandam a emissão de novos orçamentos pela loja.

Com o orçamento dinâmico, o processo foi facilitado: o consultor de viagem gera um link com o destino de interesse do cliente e, por este link, o cliente acompanha a cotação automaticamente e recebe notificações sobre promoções e variações de alta ou baixa no preço, podendo escolher o melhor momento para fechar a viagem, com pagamento totalmente online e comissionamento direcionado à loja física.

Além de facilitar a vida do cliente, o orçamento dinâmico integra plataformas físicas e digitais da CVC e fortalece o trabalho do consultor de viagem, que fica permanentemente conectado com o cliente e à disposição do mesmo, para auxiliá-lo de ponta a ponta – do momento de consulta, passando pela realização da viagem e até o retorno.

Leonel Andrade, presidente da CVC Corp

“A assistência dos nossos especialistas, consultores de viagens, sempre foi o nosso diferencial e entramos em uma nova fase, inédita na nossa história, em que a assistência integral e o cuidado do atendimento humano são potencializados pela tecnologia, ou seja, colocamos a força da marca nos canais e ambientes digitais para gerar vendas e fortalecer o atendimento da loja física”, afirma Leonel Andrade, presidente da CVC Corp.

Isso porque orçamento dinâmico tem a capacidade de “estender” o horário de funcionamento das lojas físicas do varejo, visto que o cliente agora tem a possibilidade de acompanhar as notificações a qualquer momento e reservar a sua viagem até de madrugada, já que o cliente determina quando prefere finalizar a escolha da viagem. Acesse aqui para ver um exemplo de orçamento dinâmico e assista ao vídeo explicativo.

Na esteira de lançamentos digitais, o time de inovação também trabalhou em jornada integral nesta pandemia para o novo site CVC, que foi migrada para a mesma plataforma que é utilizada pela Almundo, empresa argentina adquirida pelo grupo CVC Corp em 2019. Esta plataforma é muito flexível e modular, permitindo uma evolução mais rápida dos Produtos Digitais. Um exemplo claro disso é que ela foi adaptada para a CVC em 4 meses, enquanto projetos mais antigos levavam anos.Com a migração, foi possível incluir novos serviços, como venda de passeios avulsos e aluguel de carros.

Outras novidades que serão implantadas ainda esse ano também estão relacionadas à integração dos mundos virtual e físico. Por exemplo, se um cliente não finalizar uma compra pelo site, a loja física mais próxima a ele – identificada por tecnologia de geolocalização – entrará em contato para se disponibilizar a ajudá-lo na conclusão.

Outro passo será a identificação de clientes que pesquisam por um destino, mas não seguem com a compra da viagem. Um especialista sobre este determinado destino entrará em contato com o cliente para fornecer mais informações e auxiliá-lo em qualquer dúvida, de forma a ajudá-lo a optar por fechar a viagem.

APP Minha CVC

Já o APP Minha CVC, disponível para download no Google Play e na Apple Store, foi atualizado. Antes, ele estava disponível apenas para clientes que fechavam viagens com a operadora.

Agora, todas as pessoas podem baixar o APP e, por meio dele, comprar viagens completas, com serviços como aéreo, hotel, atividades e passeios. O aplicativo fornece todas as informações referentes à viagem, como vouchers, datas e dicas sobre o destino, e ainda oferece a possiblidade de incrementar a viagem com o cross selling de atividades, atrações e passeios.

No caso do cliente ter adquirido sua viagem em uma loja física e decidir incluir outros serviços por meio do aplicativo, a comissão também é gerada para a loja que originou o atendimento.

Ambos os produtos digitais da CVC – novo site e APP – foram desenhados sob conceito da cultura agile e digital, com equipes organizadas em Squads e com o conceito de MVP ou Produto Mínimo Viável, na tradução em português, que é muito utilizado por startups.

Isso significa que o produto vai evoluir ao longo do tempo de acordo com o comportamento do usuário. “As melhorias nas plataformas são feitas a partir da experiência dos clientes, ou seja, é um modelo de aprendizado colaborativo com os consumidores. São vários ciclos de testes e ajustes até que a plataforma esteja completamente adequada às necessidades dos nossos clientes”, afirma Marcelo Quintella, Diretor Executivo de Produtos Digitais da CVC Corp.

“Fique em Casa. Viaje Depois”

Sendo uma empresa que tem responsabilidade com a sociedade e cuidado com a segurança de seus passageiros, a CVC lançou filme pedindo que as pessoas fiquem em casa – “Fique em Casa. Viaje Depois”.

“Vamos sonhar juntos?”

Após esta campanha, a marca segue com estímulos para fazer as pessoas sonharem e, por isso, convida os clientes a sonharem com a próxima viagem com um novo filme a partir desta semana. A ação “Vamos sonhar juntos?”, assinada pela agência Lew’Lara\TBWA, tem proposta imersiva com uso da tecnologia. Os 3 filmes que compõe a campanha contam com gravação em 8D binaural, que possibilita emular a forma como os áudios deveriam ser ouvidos caso a cena de um filme acontecesse na vida real e promovem uma experiência 360. O objetivo é transportar o viajante para um destino como praias e florestas sem que ele precise sair de casa, mantendo aceso o desejo de viajar. Confira aqui.

É importante ressaltar que os investimentos da CVC no desenvolvimento digital não sofreram impacto por conta da pandemia. A área de Produtos Digitais da CVC está inclusive contratando e as vagas abertas podem ser conferidas no perfil da CVC Corp no LinkedIn, que traz oportunidades para profissionais de São Paulo, Rio de Janeiro e demais praças.

De janeiro a junho de 2020, foram abertas 50 vagas no Digital. E, atualmente, cerca de 250 colaboradores da companhia trabalham dedicados às inovações digitais das 10 marcas de viagens B2B e B2C que compõem o grupo CVC Corp, no Brasil, Argentina, México e Colômbia.

CVC

A CVC é a maior operadora de turismo das Américas e líder na preferência do consumidor brasileiro. Possui um amplo portfólio com mais de 1.000 destinos nacionais e internacionais e oferece uma gama diversificada de serviços de viagem como pacotes turísticos, passagens aéreas, diárias de hospedagem, seguro viagem, locação de carros, entre outros a preços acessíveis e com condições de pagamento flexíveis. Tem a maior rede de distribuição com mais de 1.400 lojas franqueadas, 6.500 agências multimarcas credenciadas e um canal online www.cvc.com.br.