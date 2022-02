Cuidado nas dietas rápidas

Começar uma dieta nova sempre está entre as promessas de ano novo, mas o que poderia ser uma inofensiva dieta alimentar, muitas vezes pode vir a ser o vilão da sua saúde.

Segundo dados do IBGE, 40% da população brasileira estão na faixa do sobrepeso ou da obesidade. A busca pelo corpo perfeito e o emagrecimento, faz com que seja redobrada a atenção nas famosas “dietas milagrosas”.

“Dietas milagrosas”

A cada dia surge uma nova dieta: da sopa, do abacaxi, da lua, da proteína, do chá com bolacha etc. Todas elas prometem resultados rápidos e em pouco tempo, mas o que ocorre é que nesses cardápios alimentares não há nutrientes suficientes para o organismo e isso tende a acarretar sérios problemas à saúde.

Hospital viValle

O nutricionista do Hospital viValle, Dr. Fabricio Rodrigues explica que é preciso tomar cuidado com as consequências provocadas por essas dietas milagrosas. “A alimentação irregular pode dar origem a deficiências nutricionais, ocasionando a redução da massa muscular, falta de força, fraqueza, anemia, desidratação e outras complicações médicas, além da diminuição do funcionamento do metabolismo, que origina o “falso emagrecimento”, isto é, perda de peso durante o processo e um ganho de gordura maior ao término”, esclarece Dr. Fabricio Rodrigues.

O nutricionista também lembra que é preciso ter em mente que o conceito da dieta deve estar associado à ideia de reeducação alimentar. “Todo processo deve ser sempre orientado por um especialista, seja um nutricionista ou endocrinologista. Os profissionais estão aptos a avaliar as necessidades de seu organismo e com base nisso preparar uma dieta adequada e especial, além de acompanhar o quadro de evolução e identificar a pré-existência de problemas de saúde”, recomenda.

Dietas rápidas

Confira abaixo algumas dicas para que você identifique as chamadas dietas rápidas: