Cruz Vermelha lança campanha “Ajudar é o novo normal”

A Cruz Vermelha Brasileira, filial de São José dos Campos, lançou neste mês de dezembro a campanha humanitária “Ajudar é o Novo Normal”. A missão é ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social que vivem no Vale do Paraíba, principalmente afetadas pela pandemia do coronavírus (COVID-19).

Estrelada pela jornalista Michelle Sampaio, a campanha segue até março de 2021 com o objetivo de arrecadar alimentos, fraldas, roupas e produtos de limpeza e higiene pessoal para ajudar indivíduos e famílias que vivem em situação de risco.

“A campanha acontece em um momento fundamental para as pessoas mais necessitadas e mais afetadas pela pandemia do coronavírus. Além disso, no primeiro trimestre do ano sempre surge demanda de ação emergencial para vítimas de enchentes”, explica o presidente da filial joseense da Cruz Vermelha, Marcos Limão.

Campanha é estrelada pela jornalista Michelle Sampaio-Foto: Vitor Kobbaz

A campanha conta com apoio da Droga Bella, Plantão Card, Verge Parceria Estratégica, Studio Neri | SD, Stereo Vale, TV Band Vale e Oversonic Music.

Para fazer sua doação, acesse o site: ajudareonovonormal.com.br

