CRISTO REDENTOR GANHA HOMENAGEM À CRUZ VERMELHA BRASILEIRA

Ação comemora marca de 3 milhões de beneficiados pela instituição durante a pandemia

No dia 31 de agosto, o Cristo Redentor, um dos maiores ícones mundiais e eleito uma das sete maravilhas do mundo moderno, irá “vestir” o emblemático colete da Cruz Vermelha Brasileira, em comemoração à marca de 3 milhões de pessoas beneficiadas pela instituição no combate ao coronavírus em todo o país.

O evento contará com a presença do presidente nacional da Cruz Vermelha Brasileira, Julio Cals, da diretoria nacional, do presidente da filial de São Paulo, representando todos os presidentes das filais estaduais, Jorge Wolney Atalla, de voluntários e do Reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar. As luzes do Cristo Redentor serão acesas por Julio Cals e Jorge Atalla.

Através da campanha “Estamos Prontos”, comandada pelo Presidente Nacional milhões de pessoas já foram ajudadas pela instituição. Entre as atividades realizadas pelas diversas filiais espalhadas pelo país estão a campanhas de vacinação, distribuição de doações de Kits de higiene, EPIs, cestas básicas, higienização de cidades e testes rápidos da COVID-19.

“Estamos trabalhando incansavelmente para atenuar o sofrimento de milhões de brasileiros, não só com equipamentos de proteção individual, cestas básicas e medicamentos, mas também com atenção e, principalmente, muito amor. Essa é a nossa missão”, declara Julio Cals.

“O Cristo Redentor abre os braços para mostrar mais uma linda ação pela população carente no combate ao coronavírus, missão que é de todos”, destaca Padre Omar.

A instituição segue promovendo ações de ajuda humanitária no combate ao coronavírus. lmSobre a Cruz Vermelha Brasileira:

A Cruz Vermelha é a principal instituição de ajuda humanitária do mundo. A instituição é uma das 190 Sociedades Nacionais que compõem o Movimento Internacional de Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Fundada em 5 de dezembro de 1908, é constituída com bases nas Convenções de Genebra, das quais o Brasil é signatário. É uma associação civil, sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, independente, declarada pelo governo brasileiro de utilidade pública internacional, de socorro voluntário, auxiliar dos poderes públicos e, em particular, dos serviços militares de saúde. Tem como missão atenuar o sofrimento humano, sem distinção de raça, religião, condição social, gênero e opinião política. A Cruz Vermelha Brasileira conta atualmente com mais de 60 mil voluntários.

