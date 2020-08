“Criação em Tempos de Pandemia” mostra processo de montagem teatral online

Atividades integram projeto da Cia Teatro da Cidade, aprovado pelo ProAc, em comemoração aos 30 anos de existência do grupo no interior paulista.

A Cia Teatro da Cidade de São José dos Campos, que completa 30 anos de existência em 2020, realiza nos próximos dias 02, 09, 16, 23 e 30 de setembro, quartas-feiras, sempre às 20h, ações artísticas e formativas dentro da programação “Criação em Tempos de Pandemia”. As atividades compõem o processo da nova montagem da companhia “O Coração nas Sombras”, com texto inédito de Luís Alberto de Abreu e direção de Kiko Marques, aprovado pelo Edital ProAc 01/2019, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, do Governo do Estado de São Paulo. As inscrições gratuitas para a programação “Criação em Tempos de Pandemia” já estão abertas e podem ser feitas pelo https://forms.gle/oZmVk1LSsjw8dNL5A

Cia Teatro da Cidade de São José dos Campos

Tanto as atividades formativas, assim como a nova montagem, previstas no projeto aprovado pelo edital do ProAc no ano passado, em comemoração aos 30 anos da Cia Teatro da Cidade, tiveram que ser totalmente adaptadas para as plataformas virtuais. A peça prevista para a estreia no último mês de julho passou para a segunda quinzena de novembro e será exibida pelas plataformas Zoom e Youtube.

“O Coração nas Sombras”

“O Coração nas Sombras” é a vigésima primeira montagem da Cia Teatro da Cidade, utiliza ferramentas das linguagens Narrativa, do Teatro Nô e Documental, e faz parte da trilogia de pesquisa dessas linguagens em processo colaborativo com o dramaturgo Luís Alberto de Abreu, no qual constam “Maria Peregrina” (2000) e “Um Dia Ouvi a Lua” (2010).

A peça é inspirada na história real de Letícia Poletti, uma simples dona de casa da década de 30, mãe de três meninas, filha de imigrantes italianos, explorada pelo marido e internada como louca pelo irmão mais velho no Sanatório de Barbacena, conhecido como Holocausto Brasileiro, onde faleceu aos 31 anos. A encenação utiliza documentos e imagens das personagens envolvidas e pretende provocar uma reflexão sobre o papel da mulher nas relações sociais, ainda influenciadas pelo patriarcado.

O espetáculo conta com a codireção de Claudio Mendel, um dos fundadores da Cia Teatro da Cidade, cenário e figurinos de Pitiu Bomfin, direção musical de Beto Quadros, produção executiva de Lucas Gonzaga, e no elenco estão Andreia Barros, Caren Ruaro, Josivan Costa e Sheila Faermann.

Andreia Barros,Claudio Mendel,Caren Ruaro,Beto Quadros,Sheila Faermann,Josivan Costa,Kiko Marques e Luís Alberto de Abreu

Programação “Criação em Tempos de Pandemia”

02/09 – “Paisagem Sonora” – com o diretor musical Beto Quadros

09/09 – “Paisagem da Memória” – com o codiretor Claudio Mendel

16/09 – “Teatro e Escuta” – com o diretor Kiko Marques

23/09 – “Dramaturgias” – com o dramaturgo Luís Alberto de Abreu

30/09 – “Processo de Criação” – com os atores Andreia Barros, Caren Ruaro, Josivan Costa e Sheila Faermann

Inscrições gratuitas pelo https://forms.gle/oZmVk1LSsjw8dNL5A

Mais informações (12) 98248-3039, com Andreia Barros, ou (15) 99782-7324, com Lucas Gonzaga.