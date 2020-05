Cras e Creas de São José fazem atendimento por telefone

Mesmo na quarentena, os Cras (Centros de Referência de Assistência Social) e os Creas (Centros de Referência Especializado de Assistência Social) mantiveram as unidades abertas para atender à população.

E, para proporcionar mais conforto e segurança à saúde dos atendidos e profissionais durante a pandemia da covid-19, as unidades começaram a fazer os atendimentos por telefone.

Cras (Centros de Referência de Assistência Social)

Ligando em uma das unidades do Cras, o usuário pode, por exemplo, atualizar o Cadastro Único, inscrição necessária para que as pessoas tenham acesso a benefícios como o Bolsa Família, Auxílio Emergencial, Viva Leite, Auxílio Morte, entre outros.

Por telefone, também é possível esclarecer dúvidas sobre estes e outros benefícios.

Para aqueles que precisam fazer o Cadastro Único ou de assistência de forma presencial, como nos casos de acompanhamento com psicólogos ou assistentes sociais, o atendimento deve ser previamente agendado, também por telefone.

Todas as medidas visam evitar aglomerações e filas, assim como garantir a organização e o distanciamento necessários em tempos de coronavírus.

Número privado

Para fazer agendamentos ou até mesmo dar continuidade ao trabalho de assistência, as unidades do Cras têm tentado, sem sucesso, o contato por telefone com alguns usuários.

Prefeitura de São José dos Campos

Por este motivo, a Prefeitura orienta aos usuários que aceitem as ligações cuja identificação aparece no telefone celular como “número privado”.

Serviço

Todas as unidades dos Cras e Creas da Prefeitura de São José dos Campos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A orientação é para que os usuários façam o contato sempre com a unidade mais próxima da residência.

Todas as medidas visam evitar aglomerações e filas, assim como garantir a organização e o distanciamento dentro da unidade – Foto: Charles de Moura/PMSJC