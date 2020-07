Covid-19: Blumenau cancela Oktoberfest 2020 e festa de réveillon

A prefeitura de Blumenau anunciou nesta segunda-feira (27) o cancelamento da Oktoberfest 2020 e da festa de réveillon deste ano na cidade. De acordo com a prefeitura, a decisão foi tomada devido ao aumento dos casos de covid-19 na cidade e no país. Essa será a primeira vez, desde quando foi criada em 1984, que a festa não será realizada.

Oktoberfest Blumenau 2020

A Oktoberfest Blumenau 2020 estava prevista para o período de 7 a 25 de outubro. No fim do mês de maio, a prefeitura havia adiado para os dias 11 a 29 de novembro, com reavaliação da situação da pandemia até agosto. No entanto, a organização decidiu ainda em julho pelo cancelamento, ao considerar o aumento nos casos e mortes por covid-19 na cidade, no estado e em todo o país.

Segundo a prefeitura de Blumenau, a Oktoberfest gera anualmente, direta e indiretamente, cerca de 6 mil empregos. Cerca de 60 setores são beneficiados, impactando desde vendedores ambulantes, taxistas e motoristas de aplicativo, até hotéis, bares, restaurantes e comércio local, gerando uma injeção R$ 240 milhões na economia da cidade. No âmbito musical, são mais de 800 artistas que se apresentam durante a festa.

Covid-19

Segundo o último balanço divulgado pela prefeitura de Blumenau, a cidade tem 38 óbitos por covid-19. Até sábado (25), foram contabilizados 7.402 casos confirmados da doença. De acordo com governo de Santa Catarina, o estado tem 68.730 casos confirmados de covid-19, dos quais 57.424 já estão recuperados e 10.399 permanecem em acompanhamento. Os números foram divulgados na noite neste domingo (26).

O novo coronavírus já causou 907 mortes no estado desde o início da pandemia. Com isso, a taxa de letalidade registrada em Santa Catarina é de 1,32%.



Foto:© 22/10/2019/Arquivo/Marcelo Martins/Prefeitura de Blumenau

